Frank de Boer weg bij Oranje

De 51-jarige De Boer kwam als international tot 112 interlands. Als trainer was hij actief bij Ajax, Internazionale, Crystal Palace en Atlanta United. In Zeist was hij de opvolger van Ronald Koeman, die Oranje na twee gemiste eindtoernooien uit het slop trok, maar vorig jaar voor een avontuur bij FC Barcelona koos.

Frank de Boer maakte meerdere missers in zijn periode als bondscoach. Ⓒ ANP

Achtste finales

De Boer werd met het Nederlands voetbalelftal al in de achtste finales van het EK uitgeschakeld. Tsjechië was zondag in Boedapest te sterk voor het elftal van De Boer: 0-2.

Het ging mis toen Matthijs de Ligt in de 55e minuut een rode kaart kreeg. De verdediger van Juventus leek eerst weg te komen met een gele kaart, maar na het zien van de beelden stuurde scheidsrechter Sergej Karasev hem weg.

Met een man meer bracht Tomáš Holeš de Tsjechen in de 68e minuut op voorsprong. Patrik Schick zorgde in de 81e minuut voor de 0-2. Tsjechië neemt het zaterdag in de kwartfinales op tegen Denemarken.