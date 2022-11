VIDEO Pereira pakt UFC-titel tegen Adesanya, bloedbad bij lichtgewichten

Adesany begon de partij goed, nam wat risico en bracht Pereira laat in de eerste ronde flink aan het wankelen. De 35-jarige voormalig Glory-kampioen hield echter stand en trok de partij vanaf dat moment steeds meer naar zich toe. De knock-out volgde echter pas in de vijfde ronde. Na een serie aan harde stoten moest Adesanya (33) zich gewonnen geven.

Op het zelfde evenement maakten Dustin Poirier en Michael Chandler er in het lichtgewicht een waar spektakel van. Tot bloedens toe gingen de twee Amerikanen elkaar te lijf, en in de derde ronde was het Poirier (33) die aan het langste eind trok. Chandler (36) moest zelfs afkloppen.

Tijdens het vrouwengevecht was Weili Zhang vlug klaar met Carla Esparza. De 33-jarige Chinese zag haar tegenstander in het strawweight in de tweede ronde opgeven.