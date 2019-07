Wielrenner Molenaar trotseert 3799 meter hoogte en pakt ritzege in China

Molenaar maakte in de achtste rit onderdeel uit van een kopgroep van acht renners. Bij de beklimming maakte hij indruk. Nadat Molenaar als eerste de top op bijna 4000 meter had bereikt, volgde een afdaling en moest nog twintig kilometer worden afgelegd. Na 224 kilometer koersen, kwam de troef van de continentale ploeg Monkey Town-à Bloc met ruim anderhalve minuut voorsprong op zijn achtervolgers solo over de meet in Qingshizui.

De Tour van Qinghai Lake eindigt zaterdag. De Colombiaan Robinson Chalapud is de leider in het algemeen klassement.