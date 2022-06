Ellen van Dijk vermorzelt concurrentie op NK tijdrijden

Dat was geen verrassing. De 35-jarige renster van Trek-Segafredo is regerend wereldkampioen en verbeterde in mei nog het werelduurrecord.

Van Dijk kwam over 29,4 kilometer uit op een tijd van 35.55. Het zilver ging naar Shirin van Anrooij, die ruim een minuut toegaf. Brons was voor Riejanne Markus. Van Dijk was eerder nationaal kampioen in 2007, 2012, 2013 en 2018.

Vorig jaar was Anna van der Breggen nog de beste, maar de olympisch wegkampioene van 2016 beëindigde afgelopen najaar haar loopbaan.