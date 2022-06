Mollema klopt Dumoulin verrassend en pakt NK-titel tijdrijden

Het is voor Mollema zijn eerste NK-titel bij het tijdrijden. De Groninger mag komend seizoen - en dus ook in de Tour de France - rijden met de Nederlandse kampioenstrui tijdens tijdritten. Daan Hoole werd verrassend derde.

Bauke Mollema bleek niet te kloppen. Ⓒ ANP/HH

Dumoulin wist viermaal in zijn loopbaan de NK-titel tijdrijden te pakken, maar daar blijft het dus bij.

Van Dijk vermorzelt concurrentie op NK tijdrijden

Ellen van Dijk is in Emmen voor de vijfde keer Nederlands kampioen tijdrijden geworden. Dat was geen verrassing. De 35-jarige renster van Trek-Segafredo is regerend wereldkampioen en verbeterde in mei nog het werelduurrecord.

Van Dijk kwam over 29,4 kilometer uit op een tijd van 35.55. Shirin van Anrooij realiseerde de tweede tijd, op ruim een minuut van Van Dijk. In plaats van zilver kreeg zij het goud als beste in de beloftencategorie. Daardoor kreeg Riejanne Markus met de derde tijd het zilver en was het brons voor Anouska Koster. Van Dijk was eerder nationaal kampioen in 2007, 2012, 2013 en 2018.

Ellen van Dijk tijdens het NK Tijdrijden in Drenthe. Ⓒ ANP/HH

Van Dijk zette op 23 mei in het Zwitserse Grenchen het prestigieuze werelduurrecord op 49,254 kilometer. De dagen erna was ze vooral verbaasd over de veelheid aan berichtjes. „Ik heb nooit eerder zo veel reacties gehad, ik heb ervan genoten. Maar als je zo lang naar iets hebt toegewerkt is er ook wel even sprake van een dipje.” De fiets raakte ze een week amper aan, maar daarna bereidde ze zich al weer voor op de Women’s Tour, die begin juni werd verreden. „Een vakantie was misschien leuk geweest, maar wielrennen is ook gewoon mijn werk. En de ploeg had me nodig.”

Het NK, waar ze vijftien jaar geleden al de beste was, had niet haar hoogste prioriteit. Maar een tussendoortje vond ze het ook niet. „Je wilt altijd het maximale uit jezelf halen.” Ook daarom was ze vooraf zeer gefocust. „Ik zit dan altijd in mijn eigen wereldje.” De concentratie verslapte pas toen ze de voor haar gestarte Markus had ingehaald en ook Van Anrooij kort voor haar zag. „Ik begin nooit aan een tijdrit met het idee: dat doe ik wel even. Maar toen wist ik wel dat het goed zat.”

Zaterdag rijdt ze het NK op de weg, daarna volgen de Baloise Ladies Tour („met twee tijdritten”), de Tour de France waarin tot haar spijt een tijdrit ontbreekt en zijn het EK en WK haar hoofddoelen. Verzadigd is ze nog lang niet. „De drive zit diep in me. En ik maak nog steeds progressie.”