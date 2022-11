Premium Het beste van De Telegraaf

’Zijn misschien wel beter dan in 2017’ Hensley Meulens legt ’thuis’ op Curaçao de basis voor nieuw succes op World Baseball Classic

Door Daan ten Berge Kopieer naar clipboard

Meulens instrueert op Curaçao. Ⓒ KNBSB / Louie Sienders

Terwijl het seizoen in de Major League Baseball tot een kookpunt kwam met de Houston Astros als winnaar van de World Series, zocht het Nederlands honkbalteam de hogere temperaturen op tijdens een trainingskamp op Curaçao. Met wereldsterren uit de Major League Baseball én talent uit de Nederlandse Hoofdklasse zet het team van Hensley Meulens de eerste stappen in voorbereiding op de World Baseball Classic van maart 2023, waar Nederland de wereld opnieuw moet gaan verbazen. De Telegraaf sprak uitgebreid met Meulens over het aankomende toernooi, thuiskomen op Curaçao en zijn enerverende seizoen bij de New York Yankees.