Hellas Verona bestraft na racisme

Dat is de straf die de Italiaanse voetbalbond oplegde vanwege de racistische bejegening van Mario Balotelli. De spits van Brescia hoorde zondag in Verona apengeluiden en racistische liedjes als hij aan de bal was.

De Italiaan met Ghanese roots was dat kort na rust zo zat, dat hij de bal oppakte en die hard richting het vak schoot waarin de racistische fans zaten. Hoewel trainer Ivan Juric en de voorzitter van Hellas Verona na afloop beweerden dat van racisme geen sprake was, legde de Italiaanse bond FIGC hun club toch een straf op. „Niet alleen de speler heeft het gehoord, maar ook de afgevaardigde van de bond die in het stadion zat”, aldus de FIGC.

Het vak dat dicht moet blijven, biedt plaats aan zo’n 3500 fans. De volgende thuiswedstrijd van Hellas Verona is op 24 november tegen Fiorentina.

