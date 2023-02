Groenewegen te vroeg op kop en mist zege in slotrit Saudi-Arabië

Groenewegen zegevierde maandag in de eerste etappe en sprintte een dag later naar de tweede plaats, achter de Italiaan Jonathan Milan. De 29-jarige Nederlander van Team Jayco AlUla raakte woensdag in de derde etappe de groene leiderstrui kwijt.

De Ronde van Saudi-Arabië werd gewonnen door de Portugees Ruben Guerreiro van Movistar, die donderdag de leiding had genomen door de vierde etappe te winnen. Bol werd zesde op 32 seconden.