Viviane Miedema blijft bij Arsenal

„Vivianne blijft, zoals het er nu uitziet, bij Arsenal komend seizoen”, zegt Blokhuis. „Dat is haar laatste contractjaar.” De 24-jarige Miedema speelt sinds 2017 in Londen. Daarvoor kwam ze uit voor sc Heerenveen en Bayern München.

Miedema werd in 2019 met Arsenal kampioen van Engeland. Ze veroverde eerder twee landstitels in Duitsland. Met Oranje pakte Miedema in 2017 op het EK in eigen land de Europese titel, twee jaar later bereikten de ’Leeuwinnen’ de finale op het WK. De voetbalsters debuteren komende zomer op de Olympische Spelen.

Bekijk ook: Vivianne Miedema uitgeroepen tot beste speelster van eerste tien jaar Engelse Super League

Miedema loopt in dienst van Arsenal bijna één op één wat betreft doelpunten en gespeelde wedstrijden. Ze is de topscorer aller tijden van de hoogste Engelse vrouwencompetitie, de Women’s Super League. In Oranje tekende ze in 95 interlands voor 71 doelpunten.

Jill Roord vertrekt wel bij Arsenal. De Oranje-international gaat naar de Duitse club VfL Wolfsburg.