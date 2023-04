Pijnlijke nederlaag Tallon Griekspoor in Marokko

In totaal vonden er in de 2 uur en 9 minuten durende wedstrijd elf servicebreaks plaats. Griekspoor werd liefst zes keer gebroken.

Griekspoor (26) plaatste direct in de eerste game een servicebreak op love, zonder een punt af te staan. Het bleek niet de opmaat voor een eenvoudig zege, want hij verloor vervolgens de vijf daaropvolgende games. Het werd nog 5-3 en de Nederlander kreeg de kans op 5-4 te komen, maar een breakpoint was na een lange slagenwisseling niet aan hem besteed.

In de tweede set liep Griekspoor uit naar 3-0 en hij haalde de set overtuigend binnen. De openingsfase van de derde set was wederom rommelig en de eerste drie games waren allemaal servicebreaks. Griekspoor speelde wisselvallig en wisselde fraaie winners af met afzwaaiers, tot zijn eigen frustratie. Toen hij met 5-2 achter kwam, sloeg hij hard met zijn racket op de grond. Een game later droop hij gedesillusioneerd af.

Blessure

Griekspoor liep in de voorbereiding van het gravelseizoen een enkelblessure op. Hij moet een operatie ondergaan, maar die hoopt hij uit te kunnen stellen tot na het gravelseizoen. De nummer 2 van Nederland reist nu door naar Monte Carlo voor het masterstoernooi van volgende week.

Botic van de Zandschulp verloor in Marrakech al in de tweede ronde. Hij had net als Griekspoor een bye in de openingsronde.

Monte Carlo

riekspoor neemt het in de eerste ronde van het masterstoernooi van Monte Carlo op tegen Stan Wawrinka, zo werd vrijdag bekend. De 38 jaar oude Zwitser, drievoudig grandslamwinnaar, heeft van de organisatie een wildcard ontvangen. Hij won het masterstoernooi in 2014.

Van de Zandschulp werd bij de loting gekoppeld aan een qualifier. Mocht hij de speler uit het kwalificatietoernooi verslaan, dan treft hij wederom de Noor Casper Ruud. De beste tennisser van Nederland heeft in zijn loopbaan al drie keer van Ruud gewonnen, zo ook vorige maand tijdens het masterstoernooi van Miami. Ruud is de nummer 5 van de wereld.

Het masterstoernooi van Monte Carlo begint zondag. Novak Djokovic maakt in Monaco zijn rentree. De nummer 1 van de wereld ontbrak in Indian Wells en Miami omdat hij de Verenigde Staten niet in mocht omdat hij niet is gevaccineerd tegen het coronavirus. De Spanjaarden Rafael Nadal en Carlos Alcaraz zijn er beiden niet bij in Monte Carlo.