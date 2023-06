Noppert en Van Duijvenbode starten jacht op wereldtitel tegen ruziënde Belgen

Eigenlijk zou Michael van Gerwen meedoen aan het landentoernooi, maar de beste darter van Nederland en nummer 3 van de wereld is niet op tijd hersteld van een tandoperatie die hij maandag onderging. Van Duivenbode is zijn vervanger. Aubergenius en Noppert vormden vorig jaar ook al een duo. Toen werd in de halve finale verloren van Wales.

De vraag is of Huybrechts en Van den Bergh weer een beetje normaal tegen elkaar kunnen doen op het podium. De Belgen hebben onderlinge problemen en dat vertaalde zich donderdag in een soort Koude Oorlog op het podium tijdens hun wedstrijd tegen Finland, die weliswaar met 4-0 cijfers gewonnen werd.

Bekijk ook: VIDEO Belgische darters negeren elkaar volkomen bij foutloze zege op World Cup of Darts

Voor de partij tegen China, die de Belgen vrijdagavond met 4-3 wonnen, werd een hartig woordje gesproken en de twee topdarters besloten opnieuw als een team voor de dag te komen. „Hoewel er in de toekomst nog enkele problemen moeten opgelost worden, zijn we allebei volledig toegewijd om als team ons best te doen om de World Cup of Darts voor België te winnen en om onszelf, onze families en ons land op de beste manier te vertegenwoordigen”, klonk het. In ieder geval waren de omgangsvormen tussen beide Belgen weer positief en werd er ook geknuffeld.

Bekijk de Belgische winst op China en de knuffels

De loting voor de tweede ronde:

Vanaf 13.00 uur:

Letland - Engeland

Duitsland - Polen

Schotland - Filipijnen

Frankrijk - Zuid-Afrika

Vanaf 19.00 uuur: