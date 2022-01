Escalatie van conflict tussen Fred Grim en keeperstrainer Harald Wapenaar bij Willem II

Van Wapenaar, zelf opgeleid door Feyenoord en in het verleden doelman bij onder meer FC Utrecht, Udinese en Sparta, is bekend dat hij zijn keepers op een agressieve wijze wil laten keepen. Ze moeten de bal ’attaqueren’. Bij Willem II had hij ook een stem in de komst van de keepers. Zo was hij betrokken bij de zoektocht die Timon Wellenreuther opleverde. De adviezen om Robbin Ruiter en Jorn Brondeel toe te voegen aan de selectie pakten minder uit, waardoor de club besloot de Duitse doelman terug te halen.

Eerder werkte Wapenaar bij Willem II goed samen met de trainers Erwin van de Looi, Adrie Koster en Zeljko Petrovic. In de zomer stelde de Tilburgse club Fred Grim aan als de nieuwe hoofdtrainer. Vanaf het begin was er geen klik met de keeperstrainer. Een jaar of elf geleden bleken Grim en Wapenaar elkaar al niet te liggen toen ze bij Sparta moesten samenwerken. Wapenaar was er een van de keepers. Grim fungeerde er als assistent-trainer.

Het is niet de eerste keer dat er gedurende het seizoen iemand uit de technische staf van de club waar Grim werkzaam is, opstapt. Eerder gebeurde dat tot tweemaal toe bij RKC Waalwijk. Daar dienden zijn assistenten Erwin van Breugel en Jason Oost hun contract niet uit.