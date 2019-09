Volleyballers ten onder tegen België; Servische vrouwen winnen EK

Michaël Parkinson was weer van de partij in de selectie van bondscoach Roberto Piazza. Hij is hersteld van een buikspierblessure en vervangt in de selectie Twan Wiltenburg. De jeugdige Luuk Hofhuis heeft zijn plaats in het keurkorps behouden.

Start tegen Montenegro

Nederland en België beginnen vrijdag in eigen land aan het omvangrijke EK, dat ook deels in Frankrijk en Slovenië wordt afgewerkt. Oranje start in Rotterdam met een wedstrijd tegen Montenegro. Op zaterdag wacht Oekraïne en een dag later staat in Ahoy het uitverkochte duel met wereldkampioen Polen op het programma.

Oranje vervolgt daarna de poulefase in Sporthallen-Zuid in Amsterdam, met duels met Estland en Tsjechië. Daarna gaat de top-4 van groep D naar de achtste finales. Als Nederland zich daarvoor plaatst, wordt die wedstrijd in Apeldoorn gespeeld, evenals een kwartfinale met deelname van Oranje.

Servische vrouwen winnen EK

De Servische vrouwen hebben opnieuw de Europese titel gegrepen. In Ankara werd het gastland Turkije na vijf sets verslagen: 21-25 25-21 25-21 22-25 15-13. Servië won in 2017 het EK door Nederland in de finale te verslaan. De Nederlandse volleybalsters verloren op dit EK kansloos in de kwartfinale van Turkije, dat gecoacht wordt door de voormalig bondscoach van Oranje, Giovanni Guidetti.

In de beslissende vijfde set in Ankara nam Turkije aanvankelijk een kleine voorsprong en daarna Servië, waarna de Turkse volleybalsters terugkwamen tot 11-11. Servië kreeg het eerste punt voor de titel op 14-13. In het daaropvolgende aanval maakte Turkije een netfout en konden de Servische speelsters de titel vieren.