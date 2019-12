FC Utrecht is FC Groningen ook in beker de baas

In Groningen werd het opnieuw 1-0 voor de ploeg van trainer John van den Brom. Het enige doelpunt, dat de Utrechters een plaats in de achtste finales bezorgde, werd gemaakt door invaller Issah Abass.

De Ghanees was in de 62e minuut in het veld gekomen voor de geblesseerde Fransman Jean-Christophe Bahebeck, die met een op het oog flinke knieblessure het veld verliet. Abass stond er nog geen 10 minuten in toen hij op aangeven van Gyrano Kerk de score opende. FC Groningen kreeg daarna enkele grote kansen, maar Utrecht-doelman Maarten Paes redde knap op schoten van Ahmed El Messaoudi en Romano Postema.

Joel Asoro (achter) van FC Groningen in duel met FC Utrecht-speler Willem Janssen. Ⓒ BSR Agency