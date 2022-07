VIDEO Totaal gesloopte Fabio Jakobsen nét op tijd over finish voor tijdslimiet

Wielrennen

Uitslagen en standen: Pogacar wint rit, verschil met leider Vingegaard blijft ruim

Tadej Pogacar heeft de zeventiende etappe van de Tour de France gewonnen. Het was een zware Pyreneeënrit met een aankomst bergop in Peyragudes. De Sloveen, die eerder al twee ritten won, was in de sprint net iets sneller dan geletruidrager Jonas Vingegaard. De Deen van Jumbo-Visma behoudt een ruime ...