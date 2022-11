Premium Het beste van De Telegraaf

Laura Smulders kan zich onsterfelijk maken in Amerika: ’Dit wordt een spektakelstuk’

Laura Smulders is de koploper in het Amerikaanse BMX-kampioenschap en reist maandag naar Tulsa voor de ontknoping van het seizoen. „Daar maken ze een gigantische show van.” Ⓒ Matty van Wijnbergen

Laura Smulders (28) reist maandag voor een speciale missie naar de Verenigde Staten, het land waar haar sport is geboren. Na het winnen van talloze prijzen kan ze straks de eerste Nederlandse vrouw worden die het wereldberoemde Amerikaanse BMX-kampioenschap verovert. Met acht overwinningen uit acht races is de geboren Nijmeegse de koploper in het klassement, maar de strijd is nog niet gestreden. Komende vrijdag volgt in Tulsa het spectaculaire sluitstuk van de populaire competitie, onder toeziend oog van vele duizenden fans.