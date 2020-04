Manchester City verzekert zich van diensten Kluiverth

„Ik heb mijn voornaam te danken aan mijn vader, die van Nederlands voetbal houdt”, aldus de Peruviaan tegenover Todo Sport. „Daarom noemde hij mij naar Patrick Kluivert, de vroegere spits uit Nederland. Ik heb ook een oudere broer, die heet Rijkaard.”

Kluiverth Aguilar komt over van Alianza Lima uit zijn vaderland. Wanneer hij op 5 mei 2021 zijn achttiende verjaardag viert, tekent hij een contract in het Etihad Stadium. „ Ik ben zo blij dat Manchester City mij gescout heeft. Hopelijk kan ik me in de toekomst ontwikkelen tot een vaste waarde in het eerste elftal.”

Er lopen in Nederland wel de nodige Jari’s en Romario’s rond, maar dat een speler vernoemd wordt naar de achternaam van een speler die in het verleden furore heeft gemaakt, zie je minder vaak. Wel staat bij Fulham Neeskens Kebano onder contract. De 28-jarige middenvelder uit Congo is vernoemd naar... inderdaad, Johan Neeskens.