Sterke kwalificatie Verstappen

Op het Yas Marina Circuit veroverde Lewis Hamilton met overmacht pole postion. Valtteri Bottas zette de tweede tijd neer, maar moet door een gridstraf achteraan starten. Verstappen bleef Sebastian Vettel en Charles Leclerc van Ferrari allebei voor. Leclerc miste door een inschattingsfout de kans om voor de tweede keer een tijd neer te zetten tijdens Q3.

Verstappen strijdt in de laatste race van het seizoen om een derde eindklassering in het WK-klassement, achter wereldkampioen Hamilton en Bottas. Hij verdedigt op het circuit van Abu Dhabi een voorsprong van 11 punten op Vettel, Leclerc heeft 30 punten minder dan de Nederlander.

Hamilton dominant

In het eerste deel van de kwalificatie was het opvallendste voorval een spin van Vettel. De Duitser van Ferrari kwam achterstevoren op de baan te staan, maar haalde wel probleemloos Q2. Dat lukte Verstappen natuurlijk ook. De coureur van Red Bull moest Lewis Hamilton en Bottas laten voorgaan en ook zijn teamgenoot Alexander Albon, die zich tussen de twee Mercedes-rijders nestelde.

In Q2 klaagde Verstappen over een gebrek aan grip op de achterkant van zijn bolide. Ook tijdens Q2 zette wereldkampioen Hamilton opnieuw de snelste tijd neer voor Bottas. Verstappen plaatste zich als nummer vijf voor Q3.

In de buurt van pole position kwam Verstappen niet, maar met P2 was hij dik tevreden. „Meer zat er niet in. Mercedes is hier altijd heel sterk”, zei hij in een eerste reactie. In Abu Dhabi slaagde de Limburger er nog nooit in om een podiumplek te pakken. De zesde plek is zijn beste prestatie op het circuit aan de aan de Perzische golf. De race begint zondag Nederlandse tijd om 14.10 uur.

