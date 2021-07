Henk Grol sluit carrière af met ippon, maar zonder brons

De gemengde landenwedstrijd is een nieuw onderdeel op de Spelen. Zes judoka’s, drie mannen en drie vrouwen, uit verschillende gewichtsklassen nemen het tegen elkaar op.

Namens Nederland kwamen naast Grol ook Sanne Verhagen, Sanne Van Dijke, Guusje Steenhuis, Noël van ’t End en Tornike Tsjakadoea in actie.

Henk Grol zwaait na de Spelen af als judoka. Ⓒ ANP

Henk Grol

Hoewel Grol naast een plak greep, mocht hij met opgeheven hoofd de befaamde Budokan in Tokio verlaten. Na een lastige start van de dag rechtte hij zijn rug en won hij op indrukwekkende wijze zijn allerlaatste partij als judoka, op ippon.

Grol veroverde op de Spelen van 2008 (Beijing) en 2012 (Londen) brons in de categorie tot honderd kilogram. Verder won hij drie keer zilver op een WK en kroonde hij zich driemaal tot Europees kampioen.

Halve finale

De Nederlandse judoka’s verloren in de halve finale met 4-0 van Frankrijk, waardoor een strijd om het brons restte. Tsjakadoea moest in de openingspartij zijn meerdere erkennen in Chaine. Bij de vrouwen verloor Van Dijke vervolgens van Clarisse Agbegnenou. Van ’t End kon de spanning tegen Axel Clerget ook niet terugbrengen en na het verlies van Steenhuis tegen Romane Dicko was het klaar.

Plaaggeest

Nederland plaatse zich voor de halve finale via zeges op Oezbekistan (4-3) en Brazilië (4-2) Grol leek aanvankelijk af te stevenen op een schlemielige aftocht. Vrijdag werd hij tijdens zijn eerste optreden in het individuele toernooi al na 25 seconden verslagen door Bekmurod Oltiboev. Zaterdag trof hij de Oezbeek opnieuw en werd hij zelfs al na 19 seconden op zijn rug gegooid. In het beslissingsduel rechtte Grol echter zijn rug en versloeg hij zijn plaaggeest in de golden score op straffen.

Eindbalans

Nu de gemengde landenwedstrijd erop zit, kan de eindbalans worden opgepakt voor de judoka’s. Nederland heeft slechts één medaille overgehouden aan het judotoernoooi op de Olympische Spelen. Die plak kwam op naam van Van Dijke, die brons greep in de klasse tot 70 kilogram.