Schrale troost voor Cyriel Dessers na verloren finale Feyenoord

Dessers scoorde tien keer in de Conference League. Abraham, de Engelse spits van AS Roma, bleef steken op negen treffers. Luis Sinisterra maakte dit seizoen elf doelpunten in negentien wedstrijden in de Conference League. De Colombiaanse linksbuiten scoorde vijf van die treffers in de voorronden. Alleen doelpunten in het hoofdtoernooi tellen mee in het klassement voor topscorers van de derde competitie van de UEFA.

Sinisterra kwam in de finale niet tot scoren. Daardoor blijft Jan Jeuring nog steeds in het bezit van het record. Hij maakte als enige speler van een Nederlandse club meer dan elf doelpunten in één Europees seizoen. Jeuring scoorde in het voetbaljaar 1972/1973 twaalf keer voor FC Twente in de UEFA Cup. Sébastien Haller maakte dit seizoen elf doelpunten voor Ajax in de Champions League.

Feyenoord grijpt naast bonus van 2 miljoen euro voor winnaar

Feyenoord heeft dit seizoen ruim 13 miljoen euro aan premies ontvangen voor de prestaties in de Conference League. De club verloor de finale van AS Roma (1-0) en greep zo naast een bonus van 2 miljoen euro voor de winnaar.

Feyenoord speelde dit seizoen maar liefst negentien duels in de nieuwe competitie van de UEFA. Met de recettes van alle negen thuiswedstrijden van de Conference League houdt de club ruim 20 miljoen euro over aan de Conference League.

De premies in de Conference League zijn een stuk lager dan die van de Champions League, waar Ajax dit seizoen in acht duels ruim 70 miljoen euro ophaalde. De successen van Feyenoord in Europa zijn echter ook goed voor de marktwaarde van veel spelers.

Feyenoord heeft slechts 2 miljoen euro betaald voor aanvaller Luis Sinisterra, die na elf doelpunten in de Conference League (inclusief de voorrondes) in de belangstelling van veel clubs staat. De Noorse middenvelder Fredrik Aursnes kostte naar verluidt nog geen half miljoen euro. Gernot Trauner kwam vorig seizoen voor 1 miljoen euro over van LASK Linz. De Nederlandse internationals Justin Bijlow en Tyrell Malacia en de Turkse international Orkun Kökcü, die met hun spel ook interesse hebben gewekt buitenlandse clubs, doorliepen de jeugdopleiding van de club uit Rotterdam.