Joan Laporta krijgt draai om de oren om behandeling Ronald Koeman

,,Het werk wat hij heeft gedaan in een seizoen met zoveel problemen verdient het om te worden beloond met het vertrouwen van Laporta. Beter dan ieder ander weet deze president hoe de club is ondergedompeld in een sportieve, economische en institutionele crisis in de maand augustus vorig jaar.’’

Koeman is volgens Sport al die ‘verschrikkelijke problemen’ te boven gekomen en heeft een elftal weer leven gegeven dat stervende was. ,,Hij heeft Messi weer aan de gang gekregen, zette in op jeugd en won op prachtige wijze een hoofdprijs. En dat allemaal in een seizoen dat door iedereen werd beschouwd als een overgangsseizoen.’’

Of het voldoende is om definitief het roer in handen te hebben volgend seizoen, weet niemand nog. Ook Koeman zelf niet, al liet zijn zaakwaarnemer Rob Jansen dinsdagavond weten dat er een positief gevoel overheerst na het eerste gesprek met Laporta, zijn vice-president en de algemeen directeur van de club.

Mascaro, die wordt gevolgd door meer dan 60.000 socio’s, zegt dat de manier waarop Barcelona in de slotfase de kans op een nieuwe landstitel verspeelde onder andere omstandigheden onvergeeflijk zou zijn. Maar niet in dit krankzinnige voetbaljaar, waarin financieel niets kon en A-junioren de gaten in het elftal moesten opvullen.

Joan Laporta liet vorige week aan de Spaanse media weten dat er veranderingen aankomen. Ⓒ HH/ANP

,,Je moet wel fair naar Koeman blijven en onthouden waar we vandaan komen en hoe ver weg we waren gezakt. Er is een nieuw project in gang gezet en een mega revolutie aan de gang. Kijk je naar Koeman als coach dan is hij zeer capabel om daar de sportieve leiding in te hebben.’’

Koeman verdient het om door te gaan, natuurlijk, onderstreept de krant nogmaals. ,,Wat hij niet verdient is de behandeling die hij op dit moment krijgt van de club. Of beter gezegd, van Laporta. Alleen maar omdat Koeman niet ‘zijn’ trainer is…’’

Daarmee wordt gedoeld op het feit dat niet Laporta maar zijn verguisde voorganger Josep Bartomeu hem heeft aangesteld. ,,Als Laporta niet van Koeman houdt, moet hij hem laten gaan. Dat is zijn recht (als president). Maar zo’n gebrek aan respect tonen door een ontmoeting van slechts een half uur te hebben, waarin geen definitief besluit is genomen, is onbestaanbaar.’’

