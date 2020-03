Voorlopig geen dopingcontroles bij Russische sporters

Yury Ganus van het Rusada. Ⓒ AFP

De behandeling van de Russische dopingzaak bij het internationaal sporttribunaal CAS is verplaatst naar juni. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de hoorzitting in Lausanne in april of mei zou plaatsvinden. Volgens Russische sportautoriteiten is de heikele kwestie vanwege de mondiale coronacrisis nu met een of twee maanden uitgesteld.