Max Verstappen wil de jeugd inspireren

Verstappen staat er normaal gesproken niet zo bij stil, maar op vertrouwd terrein in het Engelse Milton Keynes spreekt hij toch hardop uit wat de positieve gevolgen kunnen zijn van zijn status in Nederland. In de fabriek van zijn team Red Bull Racing maakt hij een zeer ontspannen indruk in aanloop naar de komende Grand Prix in Brazilië.

„Natuurlijk hoop ik dat ik de nieuwe generatie, die nu opkomt, kan motiveren en inspireren”, zegt Verstappen, zelf ook pas 22 jaar. „Het is niet zo dat ik er heel bewust of direct mee bezig ben. Ik probeer gewoon wat ik kan op het circuit. Je ziet dat karten nu weer populairder wordt in Nederland. Jongetjes die de volgende Max Verstappen willen worden, al klinkt dat direct zo overdreven… Laat ik het zo zeggen: ze willen gewoon in de Formule 1 komen. Dat is cool, toch? Als ik ze kan stimuleren door wat ik laat zien, is dat alleen maar mooi.”

Pensioen

De Red Bull-coureur is op zijn gemak in MK7, een vrij nieuw gebouw tegenover de immense fabriek van zijn team. Hier staan alle vorige auto’s van het huidige topteam keurig in een halve kring opgesteld. Een paar ruimtes verderop is de garage nagebouwd, zodat er op gezette tijden pitstops geoefend kunnen worden. „Het zou mooi zijn als er over tien of vijftien jaar – als ik oud word – een nieuwe Nederlander klaarstaat in de Formule 1”, gaat hij verder. „Dat er vanaf volgend jaar na lange tijd weer een Grand Prix is in Zandvoort, kan ook wat dat betreft van waarde zijn. Hopelijk helpt het de andere autosport-categorieën in Nederland om groter te worden en meer jonge coureurs aan te trekken. Dat als ik met pensioen ga, iemand anders het kan overnemen.”

"’Ik ben geen robot, soms ben ik misschien té eerlijk’"

Verstappen doet zijn verhaal voor een select groepje mensen. Hij viert in Engeland de deal met een nieuwe partner, CarNext.com, die vandaag openbaar wordt gemaakt. Een succesvol, jong Nederlands bedrijf dat zich mede richt op de internationale markt en een link heeft met auto’s en datatechnologie. Het past precies bij hun kersverse uithangbord Verstappen.

In gesprek met Jan Wouter Kleinjan van zijn kersverse partner CarNext.com. Hun nieuwe uithangbord Max Verstappen legt de lat hoog. „Het is nooit goed genoeg.” Ⓒ Getty Images

De rondleiding door de fabriek van Red Bull Racing voelt als een schoolreisje. Foto’s maken is ten strengste verboden. De camera op de smartphone wordt afgeplakt. Het lijkt wel een set van een James Bond-film, waar wetenschapper Q ieder moment tevoorschijn kan komen. Bij elke Grand Prix mogen er dan misschien maar maximaal zestig man ter plaatse met de auto’s van Verstappen en teamgenoot Alexander Albon bezig zijn, de ondersteuning vanuit Engeland is immens. Niet zo gek bij een team met ongeveer 950 werknemers (!). Tijdens de rondleiding zijn bij toeval ook de contouren van de auto van volgend jaar, de RB16, al voorzichtig te zien.

Max Verstappen voelt zich thuis in de Red Bull Racing-fabriek in Milton Keynes. „Ik ben elk jaar beter geworden, maar dat is geen verrassing.” Ⓒ Getty Images

Uitspraken

De populaire sportman heeft gemerkt dat hij de voorbije races een competitieve auto had. Dat geeft vertrouwen voor de Grand Prix van komend weekeinde in Zuid-Amerika. Toch maakt hij ook buiten de baan veel los, met name door zijn uitspraken over Ferrari (valsspelen) na de laatste race in de Verenigde Staten.

„Een gevoelig onderwerp, ja”, glimlacht Verstappen, die er duidelijk weinig meer over kwijt wil. „Ik ben geen robot. Misschien ben ik soms té eerlijk. Zo ben ik opgevoed. Ik denk dat het een goede eigenschap is om te hebben. Soms kan het ook tegen mij werken, maar ik zie het over het algemeen als iets positiefs.”

"’Elk jaar beter geworden, maar dat is geen verrassing’"

Hij stelt redelijk content te zijn over het afgelopen seizoen. Toch maakt de coureur direct een kanttekening bij die uitspraak. „Ik wil wereldtitels winnen, dus als je het zo bekijkt kan ik niet tevreden zijn. Maar je moet ook naar de omstandigheden kijken. Ik heb dit jaar tot nu toe een paar mooie overwinningen en podiumplekken behaald. Ik kan zeggen dat ik vanaf mijn debuut in 2015 elk jaar beter ben geworden. Dat is geen verrassing, hoor, want als je meer ervaring krijgt word je automatisch beter.”

Geruststelling

En alvast een geruststelling voor zijn fans en die jonge karters die de volgende Max willen worden. Zelfs als hij wekelijks kan winnen en echt mee kan doen om de wereldtitel, zal er volgens Verstappen geen sprake zijn van verzadiging.

„Ik leg de lat altijd hoog. Het is nooit goed genoeg. Veel mensen zouden een overwinning vieren en denken: het kon niet beter dan dit. Nou, ik probeer altijd naar verbeteringen te zoeken. Dat heb ik gedaan sinds ik begon met racen. Daarin is mijn vader ook belangrijk geweest. Soms was ik heel blij met een overwinning. Dan zei hij: ’Mooi, maar het kon beter, want je maakte ook een paar fouten’. Hij is hard voor mij geweest, maar daardoor doe ik het nu zelf ook zo. Toen was ik het er niet altijd mee eens. Nu helpt het enorm.”