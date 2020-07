FC Twente huurt Nathan Markelo van Everton

De 21-jarige jeugdinternational sluit als de medische keuring geen roet in het eten gooit op 27 juli aan, als de ploeg van trainer Ron Jans de voorbereiding op het nieuwe seizoen begint. Markelo is in 2017 door Everton overgenomen van FC Volendam.

In Liverpool heeft hij weinig perspectief op speeltijd, maar Everton heeft onlangs wel zijn contract met twee seizoenen verlengd. Markelo kan uit de voeten als rechtsback, in het centrum van de verdediging en als controlerende middenvelder. De geboren Groninger is de derde versterking die technisch directeur Jan Streuer binnenhaalt na Gijs Smal (Volendam) en Vaclav Cerny (FC Utrecht).

Ook wist Streuer de transfervrije routinier Wout Brama langer aan de club te binden. Er moeten nog zeker acht à tien nieuwe spelers bijkomen. FC Twente gooide eerder al een lijntje uit bij geroutineerde oud-spelers als Karim El Ahmadi en Eljero Elia.