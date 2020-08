Inter-coach Conte: hebben Sjachtar niet in zijn spel laten komen

„De uitslag zegt niet alles. We zijn erin geslaagd de tegenstander niet zijn spel te laten spelen. De spelers deden het precies zo zoals een Europese wedstrijd moet worden gespeeld”, aldus Conte.

Aanvaller Lautaro Martínez opende de score voor Inter in Düsseldorf. De Argentijn zei dat de ploeg klaar is voor „grote prestaties.” „Het was een geweldige avond, een waar we van droomden”, zei hij. „We hebben aangetoond dat we klaar zijn voor grote prestaties. We zijn klaar voor de finale.”

Bekijk ook: De Vrij met Inter naar finale na veegpartij tegen Shakhtar

Spits Romelu Lukaku, die in de slotfase nog twee keer scoorde en de eindstand op 5-0 bracht, zei dat de overtuigende zege het resultaat is van het harde werk. „Ze hadden geen antwoord op onze fysieke kwaliteiten”, zei de Belgische spits over de tegenstander uit Oekraïne.

In de finale vrijdag in Keulen treft Internazionale Sevilla, dat Manchester United uitschakelde. Volgens Lukaku zijn de Spanjaarden de favoriet.