Roemloze aftocht Michael van Gerwen bij World Matchplay

Na vijf legs stond er 0-5 op het scorebord. ’The Wizard’ maakte op dat moment gehakt van de Nederlander, die zelf een gemiddelde van 86 (!) gooide. Na de break kwam Van Gerwen langzamerhand wat beter in de wedstrijd. Zo kwam hij terug tot 3-6. Toch stond het bij de tweede pauze 3-7. De Australiër liep - mede door het opzichtig falen van ’MvG’ - uit tot 4-9 en gaf dit niet meer uit handen: 4-11.

Zelf had hij niet per se een verklaring voor de nederlaag. „Ik krijg zoveel kansen en als je die niet benut kun je dat alleen jezelf aanrekenen. Ik weet niet hoe het komt, maar dit mag gewoon niet. Dit was veel te slap en een wanvertoning. Maar 5-5 had niet misstaan. Maar je weet als je het zelf laat liggen, dan weet je bij Simon dat hij vertrouwen krijgt. Maar dit mag niet”, zegt hij tegenover RTL7.

Vorig jaar ging Mighty Mike er ook al snel uit. Toen verloor hij in de tweede ronde van Glen Durrant. De edities van 2015 en 2016 wist hij juist nog te winnen.

In de Summer Series won Van Gerwen nog twee van de vijf toernooien.

Vincent van der Voort speelt woensdagavond in de tweede ronde tegen Daryl Gurney. Danny Noppert neemt het dan op tegen Adrian Lewis.

Uitslagen dinsdag:

Aspinall-Van den Bergh 5-10

Smith-Suljoviv 14-12

Anderson-Wade 11-8