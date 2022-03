Novak Djokovic terug als nummer 1 van de wereld, ’BvdZ’ blijft doorstijgen

Botic van de Zandschulp klom vijf plaatsen en is nu de nummer 42 van de wereldranglijst. De Nederlander haalde afgelopen week de derde ronde in Indian Wells. Tallon Griekspoor zakte van de 54e naar de 57e positie.

Arantxa Rus is op de 75e positie de best geklasseerde Nederlandse tennisster op de wereldranglijst van de vrouwen. Rus, die in Indian Wells in de eerste ronde werd uitgeschakeld, zakte zes plaatsen ten opzichte van de vorige ranglijst.

Toernooi van Miami

Rus begint deze het hoog aangeschreven toernooi van Miami met een partij tegen de Britse Heather Watson, de nummer 115 van de wereld. Mocht de Zuid-Hollandse winnen dan treft ze in de tweede ronde de Oekraïense Elina Svitolina, die in Miami als vijftiende is geplaatst.

Lesley Pattinama-Kerkhove komt uit in de kwalificaties, waarin ze in de eerste ronde de Italiaanse Lucia Bronzetti treft.