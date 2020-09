Matige Kiki Bertens laat zich verrassen bij rentree

Bertens kwam ruim een half jaar niet in actie in een officiële wedstrijd, en dat was duidelijk aan haar spel te zien. Ze speelde op haar favoriete ondergrond gravel grillig tegen de nummer vijftig van de wereld. Bertens zal nu weer de trainingsbaan op moeten stappen om zo goed mogelijk aan de start te verschijnen in Parijs, waar het hoofdtoernooi op 27 september begint.

De start van Bertens was buitengewoon onwennig. Het was duidelijk dat de 28-jarige Nederlandse ritme ontbeerde. In de eerste games slaagde ze er zelfs nauwelijks in om punten te pakken. De afzwaaiers verlieten geregeld haar racket. Pas bij een 5-0 achterstand vond ze haar weg naar het scorebord. Direct waren er games op een rij, maar haar opponente voor een derde keer breken zat er niet in.

In de tweede set begon Bertens voortvarend, maar na een 3-0 voorsprong viel ze helemaal weg. Vanaf 3-1 verloor de nummer vijf van de plaatsingslijst zelfs twaalf punten op een rij. Hercog hervond zich in die fase, maar Bertens raakte het spoor ook volledig bijster. Na ruim anderhalf uur zat de pijnlijke wedstrijd voor Bertens erop. In totaal produceerde ze 31 onnodige fouten. Daar stonden slechts elf winners tegenover. Met zeker niet haar eerst dropshotwinner klaarde Hercog de klus.