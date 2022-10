Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Oud-turntrainer Brazilië krijgt 109 jaar cel voor verkrachtingen

09:00 uur Een voormalige coach van het Braziliaanse nationale turnteam is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 109 jaar en acht maanden voor het verkrachten van vier sporters. Onder de slachtoffers van Fernando de Carvalho Lopes was in ieder geval één minderjarige, meldt Globo Esporte. Het lokale medium had inzicht in de zaak, die verder in het geheim werd afgewerkt.

Lopes gaat waarschijnlijk in beroep omdat hij vindt dat hij onschuldig is. De Braziliaan is nog verwikkeld in een andere misbruikzaak waarin zo’n veertig sporters hem hadden beschuldigd.

Een maand voor het begin van de Olympische Spelen van Rio 2016 werd Lopes uit zijn functie gezet, nadat hij eerder dat jaar was beschuldigd van ontucht. Na die aantijgingen werd Lopes ook bij zijn club als trainer aan de kant geschoven. De ontucht waar hij nu voor is veroordeeld vond plaats tussen 1999 en 2016.