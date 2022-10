Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Miljoenen van overheid voor eerste Europese Paralympische Spelen

18.24 uur: Het ministerie van Langdurige Zorg en Sport draagt in totaal 14 miljoen euro bij aan de eerste Europese Paralympische Spelen, die in 2023 in Nederland worden gehouden. Sportkoepel NOC*NSF is blij met het geld om het evenement mogelijk te maken. „We zijn er trots op dat Nederland een groot multisportevenement in de paralympische sporten gaat organiseren”, zegt een woordvoerster.

Minister Conny Helder geeft in een brief aan de Tweede Kamer aan dat zij de bijdrage uitsmeert over drie jaar en het geld vrijmaakt uit het reguliere budget voor topsportevenementen. „Ik wil hiermee als rijksoverheid een eerste stap zetten om een volwaardig Europees topsportevenement voor mensen met een handicap op de kaart te zetten. Het is aan alle betrokken partijen om hier een succes van te maken en de maatschappelijke waarde van dit evenement maximaal te benutten”, schrijft Helder.

„Het evenement geeft onze paralympische atleten een nieuw, aansprekend podium om maximaal te presteren en hun prestaties met een grote groep Nederlanders te delen”, vervolgt Helder. „Daarnaast kan het evenement worden benut voor diverse maatschappelijke doelen, zoals het bevorderen van de inclusie van mensen met een handicap. Dit geldt zowel binnen de sport als daarbuiten.”

Route olympische marathon Parijs eert vrouwen in Franse Revolutie

16.55 uur: De route van de marathon op de Olympische Spelen van Parijs in 2024 eert de vrouwen die een protestmars liepen tegen de hoge broodprijs tijdens de Franse Revolutie in 1789. De race over de klassieke afstand van 42,195 kilometer voert vanuit het centrum van de Franse hoofdstad naar Versailles en weer terug. Onderweg passeren de hardlopers beroemde bezienswaardigheden als de Eiffeltoren, het Louvre, het Palais Garnier en de Jardin des Tuileries. Het parcours kent ook ongewoon veel hoogtemeters, namelijk 436.

Voor het eerst in de olympische historie sluiten de vrouwelijke marathonlopers het atletiekprogramma af. De mannen lopen de marathon een dag eerder. Het traject volgt grotendeels de route die duizenden woedende vrouwen in oktober 1789 liepen naar het paleis van koning Lodewijk de zestiende om te protesteren tegen de broodprijzen. Ze dwongen de koning met hen terug te marcheren naar het centrum van de stad. „We proberen enige betekenis te geven aan onze evenementen en het kiezen van dit parcours was een goede manier om dat te doen”, vertelde directeur Tony Estanguet van de organisatie van Parijs 2024. „We willen echt vernieuwen.”

Tweevoudig olympisch kampioen Eliud Kipchoge, die eerder deze maand in Berlijn het wereldrecord op 2.01.09 zette, sprak van een „perfecte” route. „Het zal een unieke ervaring worden om in zo’n indrukwekkende omgeving, op een plaats die zo vol zit met geschiedenis en symboliek, te presteren”, zei de Keniaan, die in Parijs mikt op zijn derde marathongoud.

Voorzitter Sebastian Coe van World Athletics noemde het een veeleisend parcours vanwege de vele hoogtemeters. „Het wordt een uitdaging, maar er zijn marathonlopers die van een glooiend parcours houden”, aldus de Brit.

FC Barcelona raakt opnieuw verdediger kwijt

14.37 uur: FC Barcelona dreigt defensief in de problemen te komen nu Andreas Christensen in het verloren duel (1-0) met Internazionale in de Champions League een enkelblessure heeft opgelopen. Voor de positie centraal achterin heeft trainer Xavi nog maar twee fitte spelers.

Barcelona mist al langer de verdedigers Ronald Araújo, Jules Koundé en Héctor Bellerín, net als het Nederlandse duo Frenkie de Jong en Memphis Depay.

Christensen liep dinsdag een verstuikte enkel op in Milaan en is een onzekere factor voor de komende duels, waaronder de Clásico tegen Real Madrid op 16 oktober. In het competitieduel met Celta vormen nu normaal gesproken Gerard Piqué en Eric García het centrale duo achterin. Xavi heeft slechts alternatieven uit de B-ploeg achter de hand.

Volgende week woensdag volgt ook het tweede duel met Inter, cruciaal voor Barcelona om zicht te houden op plaatsing voor de knock-outfase van de Champions League.

Feyenoord heeft Walemark terug tegen Midtjylland na ziekte

13.52 uur: De Zweedse aanvaller Patrik Walemark is terug bij Feyenoord voor het Europese uitduel met FC Midtjylland. De 20-jarige voetballer miste de Eredivisiewedstrijd bij NEC van zondag (1-1) wegens ziekte. Dat gold toen ook voor verdediger Quilindschy Hartman, die er donderdag in Denemarken nog niet bij is.

Trainer Arne Slot reist met 22 spelers af naar het duel in de Europa League. Na twee wedstrijden staan de Rotterdammers net als de drie andere clubs in hun groep op 3 punten.

Internationale boksbond laat Russen en Wit-Russen weer meedoen

13.36 uur: De internationale boksbond IBA laat boksers uit Rusland en Wit-Rusland per direct weer meedoen aan wedstrijden. De sporters mogen deelnemen onder hun eigen vlag en krijgen ook hun volkslied te horen als ze een gouden medaille winnen. „De IBA is ervan overtuigd dat de politiek geen invloed mag hebben op de sport”, noemt de bond als reden om terug te komen op zijn eerdere beslissing.

Sinds de Russische invasie in februari in Oekraïne werden boksers uit Rusland en Wit-Rusland geweerd vanwege de rol van de landen in het conflict. Vorige week pleitte de Russische voorzitter van de IBA, Oemar Kremlev, al voor het weer toelaten van de sporters uit de landen. Veel andere sportbonden sluiten Russen en Wit-Russen nog uit. Andere sporten laten sporters uit de landen wel meedoen, maar dan onder neutrale vlag.

De IBA is sinds 2019 geschorst door het IOC wegens meerdere corruptieschandalen. Boksen dreigt na de Olympische Spelen van 2024 in Parijs als olympische sport te verdwijnen.

Korfbalbond vindt naamgever voor topcompetitie

12:29 uur De hoogste klasse in het korfbal heet vanaf komend seizoen de Kenonz Korfbal League. Het landelijk opererende detacheringsbedrijf heeft zijn naam voor drie jaar aan de competitie verbonden, zo meldt korfbalbond KNKV.

„Het mooie van deze deal is dat het eigenlijk een overeenkomst is tussen drie partijen: het KNKV, Kenonz én de tien clubs uit de Korfbal League”, zegt KNKV-directeur Henry van Meerten. „Dit is een mooi voorbeeld van hoe we voor, door en met verenigingen deze overeenkomst hebben gesloten en hoe de drie partijen elkaar de komende periode kunnen versterken.”

De Kenonz Korfbal League start in het weekeinde van 12 en 13 november en eindigt op zaterdag 15 april met de finale in Rotterdam Ahoy.

Onderzoek: oud-rugbyers hebben veel grotere kans op ALS

11:57 uur Professionele rugbyers hebben veel meer kans om later zenuw- en spierziektes zoals ALS op te lopen dan eerder werd aangenomen. Dat blijkt uit Schots onderzoek dat is gepubliceerd in Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry.

Voor het onderzoek werd de gezondheidssituatie van ruim vierhonderd voormalige Schotse toprugbyers vergeleken met de gegevens van 1200 niet-rugbyers. Daaruit kwam naar voren dat de kans op zenuw- en spierziektes bij de oud-sporters maar liefst vijftien keer hoger lag dan bij ’normale’ burgers.

Onderzoekers hadden op basis van eerdere onderzoeken in het voetbal en American football al rekening gehouden met een verhoogde kans, maar deze uitkomsten vielen nog eens 2,5 keer hoger uit dan verwacht.

In het rugby leefden al zorgen over een relatief grote kans op vroege dementie. De sport is op zoek naar manieren om hersenschuddingen tijdens trainingen en wedstrijden uit te bannen. Bijna tweehonderd oud-spelers hebben de mondiale, Engelse en Welshe rugbybond aangeklaagd voor nalatigheid in het voorkomen van hersenschade door botsingen in de sport. De groep vindt dat de bonden te weinig hebben gedaan, terwijl ze wel van het risico wisten.

Tourwinnaar Vingegaard sluit seizoen af in Japan

11:53 uur Jonas Vingegaard neemt op 7 november deel aan het Tour de France Saitama Criterium, een wielerkoers in Japan die wordt georganiseerd door ASO, het bedrijf achter de Tour de France.

De Deense Tourwinnaar van Jumbo-Visma is niet de enige grote naam die naar Japan zal afreizen. ASO kondigt verder de komst aan van onder anderen de Britten Chris Froome en Geraint Thomas, de Italiaan Vincenzo Nibali en de Spanjaard Alejandro Valverde. Die laatste twee beëindigen hun wielerloopbaan.

De laatste editie van het Saitama Criterium werd in 2019 gewonnen door de Japanner Yukiya Arashiro. De jaren erna ging de koers in het bij Tokio gelegen Saitama niet door vanwege de coronapandemie. Steven Kruijswijk staat ook op de door ASO verspreide deelnemerslijst.

Oud-turntrainer Brazilië krijgt 109 jaar cel voor verkrachtingen

09:00 uur Een voormalige coach van het Braziliaanse nationale turnteam is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 109 jaar en acht maanden voor het verkrachten van vier sporters. Onder de slachtoffers van Fernando de Carvalho Lopes was in ieder geval één minderjarige, meldt Globo Esporte. Het lokale medium had inzicht in de zaak, die verder in het geheim werd afgewerkt.

Lopes gaat waarschijnlijk in beroep omdat hij vindt dat hij onschuldig is. De Braziliaan is nog verwikkeld in een andere misbruikzaak waarin zo’n veertig sporters hem hadden beschuldigd.

Een maand voor het begin van de Olympische Spelen van Rio 2016 werd Lopes uit zijn functie gezet, nadat hij eerder dat jaar was beschuldigd van ontucht. Na die aantijgingen werd Lopes ook bij zijn club als trainer aan de kant geschoven. De ontucht waar hij nu voor is veroordeeld vond plaats tussen 1999 en 2016.