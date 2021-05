Sport kort: Stefanos Tsitsipas wint het ATP-toernooi van Lyon

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Tennis: Tsitsipas wint ook graveltoernooi van Lyon

15.53 uur: Tennisser Stefanos Tsitsipas heeft het ATP-toernooi van Lyon op zijn naam geschreven. De Griekse nummer 2 van de plaatsingslijst versloeg in de finale op het Franse gravel de Brit Cameron Norrie in twee sets: 6-3 6-3.

Voor Tsitsipas (22) is het zijn tweede titel dit jaar. De nummer 5 van de wereldranglijst won vorige maand al het graveltoernooi van Monte Carlo. Norrie kende een goede week in Lyon. Hij schakelde onder anderen de Oostenrijker Dominic Thiem en de Rus Karen Chatsjanov uit.

Tsitsipas won in de achtste game van de eerste set de opslagbeurt van Norrie en greep met 6-3 de eerste set. In de tweede set bleef de Brit bij tot 3-3, maar verspeelde toen opnieuw zijn service. Op 5-3 sloeg Tsitsipas ook toe op de opslag van Norrie en benutte de tweede van zijn drie matchpoints.

EK Zwemmen: Estafettezwemsters als snelste naar EK-finale 4x100 wissel

11.53 uur: De Nederlandse zwemsters hebben bij de Europese kampioenschappen in Boedapest met de beste tijd van alle landen de finale bereikt op de 4 x 100 meter wisselslag. Kira Toussaint, Tes Schouten, Maaike de Waard en Femke Heemskerk kwamen tot een tijd van 3.58,67. Daarmee was het Oranje-kwartet 11 honderdsten van een seconde sneller dan de Russinnen. Zweden was goed voor de derde tijd.

De finale is later op zondag. Het is de afsluiter van het toernooi.

Op de 400 meter vrij slaagden Robin Neumann (4.14,70, 15e), Imani de Jong (4.15,20, 16e) en Silke Holkenborg (4.17,67, 27e) er niet in zich te kwalificeren voor de finale. Dat gold ook voor Arjan Knipping op de 4 x 100 meter wisselslag. Knipping, geplaatst voor de Olympische Spelen, was goed voor de tiende tijd: 4.17,47. Slechts de beste acht zwemmers keren terug voor de finale.

Turnen: Biles maakt indruk stunt met supersprong

10.29 uur: Turnster Simone Biles heeft twee maanden voor de Olympische Spelen van Tokio indruk gemaakt met een optreden tijdens de US Classic in Indianapolis. Na een ’Joertsjenko dubbelgehoekt’ kwam ze op het toestel sprong tot een goede landing. Dat deed een vrouw haar nog nooit voor.

De viervoudig olympisch kampioene werd meteen ook de beste allrounder van het toernooi bij haar eerste wedstrijd sinds oktober 2019. Toen werd ze in Stuttgart de succesvolste WK-deelnemer aller tijden met sinds 2013 een totaal van 25 medailles. Biles kwam in Indianapolis over vier toestellen uit op een score van 58,4 en hield, ondanks een val op brug, haar trainingspartner Jordan Chiles achter zich.

De bewuste uitvoering van de Joertsjenko had ze eerder in training getoond en de video daarvan had al tot enthousiaste reacties geleid. „My goodness”, twitterde topbasketballer LeBron James.

Golf: Mickelson (50) leidt in PGA Championship

09.36 uur: Golfer Phil Mickelson begint zondag als leider aan de slotronde van het PGA Championship, het tweede majortoernooi van het seizoen. De Amerikaan kwam in Kiawah Island op de derde dag uit op 70 slagen. De Zuid-Afrikaan Louis Oosthuizen, met wie hij na twee dagen nog de leiding deelde, zakte na een ronde van 72 naar de derde plaats.

Mickelson, vijfvoudig majorwinnaar, begon sterk met vier birdies op zijn eerste zeven holes. Na nog een birdie op hole tien, liet hij op de holes twaalf en dertien een bogey en een dubbelbogey noteren. Op die laatste hole verdween de bal na de afslag zelfs in het water.

De linkshandige Mickelson staat op 209 slagen, één minder dan zijn landgenoot Brooks Koepka. De winnaar van het toernooi in 2018 en 2019 kwam ook uit op 70 slagen.

Als de 44-voudige PGA Tour-winnaar standhoudt, wordt hij met zijn 50 jaar de oudste winnaar in de geschiedenis van het PGA Championship. De Amerikaan Julius Boros, die de beste was in 1968, won het toernooi toen hij 48 jaar was.

Basketbal: Brooklyn start play-offs met winst

09.15 uur: Brooklyn Nets is de play-offs in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA begonnen met een overwinning. Mede dankzij de sterspelers Kevin Durant, Kyrie Irving en James Harden versloeg de ploeg uit New York Boston Celtics met 104-93.

De zogenoemde Big Three van de Nets sloten het duel af met mooie cijfers. Durant was goed voor 32 punten en 12 rebounds, Irving kwam uit op 29 punten terwijl Harden naast 21 punten ook 9 rebounds en 8 assists liet noteren. Bij Boston was Jayson Tatum (22 punten) de topschutter.

Het Sloveense fenomeen Luka Doncic leidde Dallas in het openingsduel met Los Angeles Clippers naar de overwinning met 31 punten, 11 assists en 10 rebounds (een triple-double). Het werd 113-103 voor de bezoekende Mavericks.

Portland Trail Blazers won in Denver van de Nuggets: 109-123. Damian Lillard was met 34 punten en 13 assists bepalend bij de bezoekers. Ook Nikola Jokic van de Nuggets kwam tot 34 punten. Milwaukee Bucks was na verlenging te sterk voor Miami Heat: 109-107. De ploeg die het eerst vier partijen wint gaat door naar de volgende ronde.