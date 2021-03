Sport Kort: Als eerste geplaatste Medvedev met moeite naar vierde ronde Miami

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Golf: Horschel wint Match Play Championship

08.05 uur: De Amerikaanse golfer Billy Horschel heeft het Match Play Championship in Austin gewonnen. In het toernooi dat na de groepsfase volgens het knock-outsysteem wordt gespeeld, versloeg hij in de finale zijn landgenoot Scottie Scheffler. Beide golfers waren niet bijster op dreef en Horschel had aan een birdie op de vijfde hole genoeg voor de winst.

Bij het toernooi, waaraan de 64 beste golfers ter wereld deelnemen, waren veel favorieten al voor de knock-outfase afgehaakt. Dat overkwam onder anderen de Amerikanen Dustin Johnson, Justin Thomas, Bryson DeChambeau en de Noord-Ier Rory McIlroy.

Voor de 34-jarige Horschel was het zijn zesde succes op de PGA Tour. Scheffler, tien jaar jonger en de lokale favoriet in Austin, debuteerde op het WGC Matchplay. Hij heeft nog geen toernooiwinst achter zijn naam.

Tennis: Medvedev strompelt naar vierde ronde in Miami

07.48 uur: De Rus Daniil Medvedev heeft met veel moeite de vierde ronde bereikt op het tennistoernooi van Miami. De nummer 1 van de plaatsingslijst had met zware tegenstand van de Australiër Alexei Popyrin te maken en werd in de derde set ook nog gehinderd door krampaanvallen. Medvedev strompelde bij tijd en wijle maar haalde het wel: 7-6 (3) 6-7 (7) 6-4.

„Er waren momenten dat het leek of mijn benen niet meer deden wat ik wilde. Het was bijzonder pijnlijk”, vertelde de Rus nadat hij door de enige break in de derde set de partij alsnog naar zich toe had getrokken. „Het enige wat ik op die momenten voor ogen had was: blijven staan. Ik denk dat ik niet meer had kunnen opstaan als ik gevallen was.”

Het leek een makkelijke avond te worden voor de Rus, tweede op de wereldranglijst achter de in Miami afwezige Serviër Novak Djokovic. Met winst in de eerste set op zak, leidde hij in de tweede met 5-2. Maar Popyrin, de nummer 86 van de wereld, knokte zich terug en pakte de set via een tiebreak. Daarna begonnen de fysieke problemen voor Medvedev, die in het warme Miami de ene krampaanval na de andere kreeg. „Het was verschrikkelijk. Er waren momenten dat ik erbij wilde gaan liggen en zeggen: ok, dit was het. Maar ik kon dat niet accepteren.”