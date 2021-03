Sport Kort: Marathon Nagoya met 5000 lopers levert geen besmettingen op

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Atletiek: Geen besmettingen bij 5000 deelnemers marathon Nagoya

23.57 uur: Van de bijna 5000 vrouwen die op 14 maart de marathon van Nagoya liepen, is niemand besmet geraakt met het coronavirus. Dat meldde de organisatie van de grootste marathon voor alleen vrouwen twee weken na het eerste massale hardloopevenement in Japan sinds de uitbraak van Covid-19.

In totaal liepen 4704 vrouwen de 42,195 kilometer door Nagoya. De Japanse Mizuka Matsuda was de snelste met een tijd van 2.21.51. De organisatie had tal van maatregelen genomen om verspreiding van het virus tegen te gaan. Zo mochten alleen Japanse vrouwen meedoen en waren er tal van hygiënevoorschriften waar de deelnemers zich aan moesten houden. Ook mondkapjes waren verplicht bij start en finish, maar tijdens het hardlopen mocht het kapje af.

Voetbal: AS Roma zonder Kumbulla tegen Ajax

20.02 uur: AS Roma is Marash Kumbulla ongeveer vier weken kwijt als gevolg van een knieblessure. De 21-jarige centrale verdediger mist daardoor de kwartfinales in de Europa League tegen Ajax op 8 en 15 april.

Kumbulla verstuikte zijn rechterknie en liep een scheurtje op in zijn meniscus tijdens de interlandperiode bij Albanië, meldt de club uit de Serie A. Hij hoeft niet te worden geopereerd.

Kumbulla heeft dit seizoen niet elke wedstrijd een basisplaats, maar speelt wel veel. In de achtste finales tegen Shakhtar Donetsk miste hij geen minuut.

Voetbal: Bale denkt aan stoppen bij nationale ploeg

19.53 uur: Gareth Bale is bij Wales mogelijk aan zijn laatste kwalificatiecampagne bezig. Dat zei de aanvaller van Real Madrid, die tot het einde van het seizoen is verhuurd aan zijn ex-club Tottenham Hotspur.

Op het moment dat de eindronde van het WK eind 2022 in Qatar gespeeld wordt, zal aanvoerder Bale 33 jaar oud zijn. "Ik heb daar nog niet veel over nagedacht, over wat er zal gebeuren als deze campagne afgelopen is", vertelde Bale in de aanloop naar de interland van dinsdag tegen Tsjechië. Wales verloor het eerste kwalificatieduel met 3-1 van België.

"Je kan niet ontkennen dat we ouder worden en dat het mogelijk mijn laatste campagne is", zei Bale. "Aan mijn instelling verandert dat niets. Ik zal er altijd 100 procent voor gaan. Komende zomer spelen we een belangrijk toernooi en daarna gaat de WK-kwalificatiecampagne gewoon door. Wat er dan zal gebeuren, moeten we afwachten."

Wales is eerst actief op het EK voetbal dit voorjaar. Daarin is de ploeg ingedeeld in groep A met Turkije, Italië en Zwitserland.

Voetbal: Halve finale FA Cup testevent voor terugkeer toeschouwers

19.45 uur: Bij een van de twee halve finales in de Engelse FA Cup zijn weer een beperkt aantal toeschouwers welkom. Het duel dient als een pilot, om te zien of de fans weer veilig in het stadion naar het voetbal kunnen kijken.

Op 17 april treffen Chelsea en Manchester City elkaar in Wembley in de eerste halve finale van het bekertoernooi. Een dag later is de andere halve finale, die gaat tussen Leicester City en Southampton. Volgens de Engelse bond FA mogen ongeveer 4000 mensen de wedstrijd bekijken. Welke van de twee dat is, is nog niet bekend. Het gaat voornamelijk om lokale inwoners en zorgmedewerkers, maar uitdrukkelijk nog niet om supporters van de clubs.

„We willen zoveel mogelijk mensen zo veilig mogelijk terug in de stadions”, zei minister Oliver Dowden van Sport, die een serie testevents aankondigde. De finale van de League Cup op 25 april tussen Manchester City en Tottenham Hotspur zou daar ook toe behoren. Dan zijn 8000 bezoekers welkom in Wembley. Verder staan de finale van de FA Cup en het WK snooker in Sheffield op de lijst van testevenementen.

„We willen het de mensen zo eenvoudig en gemakkelijk mogelijk maken. We zullen kijken naar factoren als eenrichtingsverkeer, ventilatiestromen in het stadion en manieren van aankomst en vertrek bij de speellocatie”, lichtte Dowden toe. Net zoals bij de Fieldlab-evenementen die in Nederland zijn gehouden, zullen de bezoekers vooraf en na afloop worden getest op het coronavirus.

Roeien: Souwer terug als skiffeuse in selectie voor EK

17.07 uur: Sophie Souwer sluit weer aan bij de nationale selectie die over anderhalve week deelneemt aan de EK in het Italiaanse Varese. Souwer, lid van de dubbelvier waarmee ze in 2017 wereldkampioen werd, is verhuisd naar Zwitserland, waar ze werkt als verloskundige. Ze bleef in beeld om deel te nemen aan de Olympische Spelen en komt in Varese uit in de skiff, de soloboot.

Op de Spelen van Rio maakte Souwer nog deel uit van de Vrouwen Acht. Op weg naar Tokio 2020 pakte ze met de dubbelvier ook nog twee keer brons op een WK, maar toen de Spelen vanwege corona werden uitgesteld, koos ze voor haar maatschappelijke carrière. Zo was ze ook niet bij de uitgestelde EK van 2020 in oktober. Wel pakte Souwer, die gewoon doortrainde, bij het WK indoor-roeien in februari zilver.

De EK zijn van 9 tot en met 11 april. Het is de eerste wedstrijd van het seizoen voor de Nederlandse equipe en daarmee ook een eerste meetmoment richting de Olympische Spelen in Tokio deze zomer. Op de vorige EK, waar een aantal landen ontbrak, pakte Nederland maar liefst zeven gouden medailles.

Handbal: Steins tot de zomer van 2024 bij Paris Saint-Germain

15.32 uur: Luc Steins speelt tot de zomer van 2024 bij de Franse topclub Paris Saint-Germain. Hij komt al op huurbasis uit voor de club uit Parijs, waar hij het seizoen zou afmaken na de blessure van Nikola Karabatic. De international komt over van Toulouse.

„Ik voel me bijzonder goed in Parijs. In een paar maanden heb ik het gevoel gekregen dat ik een nieuwe stap in mijn carrière heb gezet”, aldus de 26-jarige Steins. „Ik ben vereerd dat ik het avontuur kan voortzetten en ik wil Toulouse bedanken omdat ze dit mogelijk maken.”

Eind vorig jaar kon Steins wegens een coronabesmetting niet in actie komen tijdens de Final Four van de Champions League. PSG wist de eindstrijd niet te halen; Barcelona bleek te sterk. Toch wist Steins een goede indruk achter te laten: hij kwam in dertien duels tot 44 doelpunten.

Voetbal: Lewandowski mist duel met Engeland door knieblessure

12.11 uur: De Poolse aanvoerder Robert Lewandowski mist woensdag de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Engeland. De spits heeft een knieblessure overgehouden aan het gewonnen WK-kwalificatieduel van Polen met Andorra (3-0). Hij moest zich in Warschau na een uur laten vervangen.

Medische onderzoeken hebben schade aan de rechterknie aangetoond. „De korte tijd die resteert tot de volgende wedstrijd sluit de deelname van de aanvoerder uit. Het zou een te groot risico op verergering van de blessure met zich meebrengen. Deze beslissing is de enige juiste, rekening houdend met het komende EK”, meldt de Poolse bond in een verklaring.

Lewandowski nam tegen Andorra de eerste twee doelpunten voor zijn rekening. De 32-jarige spits van Bayern München verkeert in topvorm. Hij maakte dit seizoen voor zijn Duitse club al 42 doelpunten, waarvan 35 in de Bundesliga. Lewandowski hielp Polen vorige week met een doelpunt in de slotfase aan een punt bij de start van de WK-kwalificatie tegen Hongarije (3-3).

Algemeen: Buitenlandse sporters welkom in Japan bij testwedstrijden

10.48 uur: Bij de zogenoemde testevents voor de Olympische Spelen van Tokio zijn ook sporters van buiten Japan welkom. Dat hebben de organisatoren van de Spelen, die vanwege de coronapandemie met een jaar werden uitgesteld naar komende zomer, maandag gezegd. De testwedstrijden zullen gelden als een generale repetitie voor de wijze waarop verspreiding van het coronavirus tijdens de Spelen moet worden voorkomen.

„We zijn nu aan het inventariseren hoeveel atleten aan de testevents willen meedoen. Zo gauw we die aantallen hebben, gaan we samen met de overheid bepalen wat er mogelijk is”, zei official Yasuo Mori namens de organisatoren. Bij vijf sporttakken, waaronder atletiek inclusief de marathon, zijn buitenlandse sporters welkom om mee proef te draaien.

Het wel of niet doorgaan van de testevents is volgens de organisatie nauw verbonden met de coronacijfers in Japan. Er zijn er achttien gepland, waarvan die in het skateboarden en schieten alweer zijn verplaatst van april naar mei.

Eerder werd bekend dat buitenlandse toeschouwers niet welkom zijn bij de Spelen, die op 23 juli beginnen.

Basketbal: Lakers winnen ook zonder James en Davis

09.41 uur: Met de Duitser Dennis Schröder als topschutter hebben de basketballers van Los Angeles Lakers een benauwde overwinning (96-93) behaald op Orlando Magic. De Lakers misten LeBron James, die met een enkelblessure toekeek. Het was de tweede overwinning op rij na vier nederlagen sinds James zich bij de al langer geblesseerde Anthony Davis voegde. Het tweetal wordt node gemist in LA.

Schröder liet 24 punten noteren voor de titelverdediger, drie meer dan Kyle Kuzma die ook nog 11 rebounds achter zijn naam kreeg. Bij de bezoekers uit Florida was Dwayne Bacon de topscorer met 26 punten, zijn hoogste score tot dusverre in de NBA.

Kort voor het duel maakte LA Lakers bekend dat center Andre Drummond tot de selectie toetreedt. Hij komt transfervrij over van Cleveland Cavaliers.

Golf: Horschel wint Match Play Championship

08.05 uur: De Amerikaanse golfer Billy Horschel heeft het Match Play Championship in Austin gewonnen. In het toernooi dat na de groepsfase volgens het knock-outsysteem wordt gespeeld, versloeg hij in de finale zijn landgenoot Scottie Scheffler. Beide golfers waren niet bijster op dreef en Horschel had aan een birdie op de vijfde hole genoeg voor de winst.

Bij het toernooi, waaraan de 64 beste golfers ter wereld deelnemen, waren veel favorieten al voor de knock-outfase afgehaakt. Dat overkwam onder anderen de Amerikanen Dustin Johnson, Justin Thomas, Bryson DeChambeau en de Noord-Ier Rory McIlroy.

Voor de 34-jarige Horschel was het zijn zesde succes op de PGA Tour. Scheffler, tien jaar jonger en de lokale favoriet in Austin, debuteerde op het WGC Matchplay. Hij heeft nog geen toernooiwinst achter zijn naam.

Tennis: Medvedev strompelt naar vierde ronde in Miami

07.48 uur: De Rus Daniil Medvedev heeft met veel moeite de vierde ronde bereikt op het tennistoernooi van Miami. De nummer 1 van de plaatsingslijst had met zware tegenstand van de Australiër Alexei Popyrin te maken en werd in de derde set ook nog gehinderd door krampaanvallen. Medvedev strompelde bij tijd en wijle maar haalde het wel: 7-6 (3) 6-7 (7) 6-4.

„Er waren momenten dat het leek of mijn benen niet meer deden wat ik wilde. Het was bijzonder pijnlijk”, vertelde de Rus nadat hij door de enige break in de derde set de partij alsnog naar zich toe had getrokken. „Het enige wat ik op die momenten voor ogen had was: blijven staan. Ik denk dat ik niet meer had kunnen opstaan als ik gevallen was.”

Het leek een makkelijke avond te worden voor de Rus, tweede op de wereldranglijst achter de in Miami afwezige Serviër Novak Djokovic. Met winst in de eerste set op zak, leidde hij in de tweede met 5-2. Maar Popyrin, de nummer 86 van de wereld, knokte zich terug en pakte de set via een tiebreak. Daarna begonnen de fysieke problemen voor Medvedev, die in het warme Miami de ene krampaanval na de andere kreeg. „Het was verschrikkelijk. Er waren momenten dat ik erbij wilde gaan liggen en zeggen: ok, dit was het. Maar ik kon dat niet accepteren.”