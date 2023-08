Wordt Max Verstappen weer wereldkampioen in Japan?

De komende races in Monza en Singapore kan dat mathematisch zeker nog niet. In theorie kan Verstappen op 24 september in Japan de wereldtitel definitief binnenhalen. Na die race moet hij een voorsprong van minimaal 180 punten hebben op de nummer 2. Op dit moment is dat Red Bull-teamgenoot Sergio Pérez, die in Zandvoort na een tijdstraf van vijf seconden als vierde eindigde. De kloof tussen de twee bedraagt inmiddels 138 punten.

Vorig jaar haalde Verstappen zijn tweede titel ook binnen in Japan. Destijds was er na de finish nogal wat consternatie over de puntenverdeling. Toen bleek dat de volle punten werden uitgedeeld, kon de Limburger het kampioenschap niet meer ontgaan.

VIDEO: De Telegraaf was voorafgaand aan de Grand Prix live in Zandvoort en sprak enkele fans.