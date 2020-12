Franse wielrenner stopt vanwege ’fysieke en mentale pijn’

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Skiën: Ryan Cochran-Siegle zegeviert tijdens super-G in Bormio

14.25 uur: Ryan Cochran-Siegle heeft dinsdag zijn eerste wereldbekerzege ooit gepakt in de super-G bij het alpineskiën. De 28-jarige Amerikaan daalde als snelste af in het Italiaanse Bormio en hield de Oostenrijker Vincent Kriechmayr met 79 honderdsten van een seconde achter zich. De derde plaats ging naar de Noor Adrien Smiseth Sjersted.

De leider van het algemeen klassement is na de afdaling in Bormio nog steeds de Fransman Alexis Pinturault. Hij wordt gevolgd door de Noor Aleksander Aamondt Kilde en de Zwitser Marco Odermatt.

Aanvankelijk stond de wedstrijd in het Italiaanse skioord maandag op het programma, maar vanwege hevige sneeuwval schoof skibond FIS de wereldbekermanche een dag door.

Tennis: Federer en Nadal herkozen in spelersraad ATP

14.24 uur: Roger Federer en Rafael Nadal zijn herkozen in de spelersraad van de ATP. De nieuwe termijn van de twee veelvoudige grandslamkampioenen loopt nu tot de zomer van 2022. Datzelfde geldt voor tennissers Andy Murray, Félix Auger-Aliassime, John Millman, Kevin Anderson en Bruno Soares.

Pablo Andujar en Marcus Daniell zijn nieuw in de spelersraad en Gilles Simon keert er juist weer in terug.

Novak Djokovic, de nummer 1 van de wereld, zit niet in de spelersraad. De Serviër trok zich eerder terug omdat er volgens een nieuwe regel van de ATP sprake zou zijn van belangenverstrengeling. Djokovic is ook een van de oprichters van een nieuwe spelersvakbond, de PTPA. Die kwam er nadat de Serviër was opgestapt uit de spelersraad van de ATP.

Waterpolo: Oranje-vrouwen richting OKT eerst in ’bubbel’ in Zeist

13.14 uur: De Nederlandse waterpolosters werken in aanloop naar het olympisch kwalificatietoernooi in Triëst eerst een trainingskamp af in Zeist. Bondscoach Arno Havenga en zijn speelsters verblijven vanaf 11 januari daar in een ’bubbel’ en gaan vervolgens naar Italië, waar van 19 tot en met 24 januari wordt gestreden om de laatste twee tickets voor de Olympische Spelen van Tokio.

„De speelsters leven natuurlijk al maanden volgens strenge protocollen en zijn eraan gewend dat ze hun sociale kring zo klein mogelijk houden”, aldus Havenga. „We zijn na de kerst zelf ook al begonnen met sneltesten, maar we willen niet het risico lopen dat ze uitgerekend vlak voor vertrek alsnog besmet raken. Een ongeluk zit immers in een klein hoekje. We willen naar Triëst gaan in de wetenschap dat we er alles aan hebben gedaan om het virus buiten de ploeg te houden, zodat we kwalificatie voor de Spelen in eigen hand hebben.”

De Nederlandse waterpolosters hebben al drie kansen gehad om zich te kwalificeren voor de Spelen, maar steeds grepen de vrouwen naast een ticket. Het olympisch kwalificatietoernooi, dat met bijna een jaar werd uitgesteld, is nu de laatste kans. Oranje neemt het in de poule achtereenvolgens op tegen Slowakije, Italië en Frankrijk en moet daarna naar verwachting in de halve finale zien af te rekenen met Hongarije of Griekenland om zich voor Tokio te plaatsen.

Havenga: „Fysiek staan we er goed voor, dat laten alle testen zien. Maar hoe we mentaal en speltechnisch uit deze periode komen, zullen we pas weten als we in Triëst eindelijk weer échte wedstrijden kunnen spelen. Dat het dan ook gelijk alles of niets is, maakt het wel heel bijzonder, maar dat geldt natuurlijk voor alle teams die daar zijn. Vier landen zijn normaliter te zwak om een rol van betekenis te gaan spelen, dus we weten wat ons te doen staat. Eerst proberen te winnen in de poule van Italië en daarna in de halve finale Hongarije of Griekenland verslaan.”

Wielersport: Fransman Yoan Offredo stopt ermee

13.03 uur: Yoann Offredo stopt met wielrennen. De 34-jarige Fransman heeft dat besloten wegens aanhoudend blessureleed.

Offredo was in maart 2019 bij de GP Denain betrokken bij een zware valpartij. De renner herstelde van een tijdelijke verlamming om enkele maanden later met Wanty-Gobert aan zijn derde Ronde van Frankrijk deel te nemen. Een peestransplantatie aan het einde van het seizoen bezorgde Offredo onherstelbare schade, waardoor hij nu niet met de ploeg Intermarché-Wanty Gobert de overstap maakt naar de WorldTour.

„Als je gewend bent om 30 uur per week te fietsen en dat van de ene dag op de andere niet meer kunt doen, doet dat niet alleen fysiek maar ook mentaal pijn”, aldus Offredo.

Skispringen: Poolse skispringers na hertest toch in Vierschansentournee

10.37 uur: De Poolse skispringers kunnen toch meedoen aan de openingswedstrijd van de Vierschansentournee in Oberstdorf. Omdat alle deelnemers uit Polen bij een nieuwe coronatest een negatieve uitslag kregen, gaf de organisatie ze alsnog toestemming om dinsdag in actie te komen op de 137 meter lange schans in Zuid-Duitsland.

Het Poolse team kreeg maandag nog te horen dat het de openingswedstrijd van de Vierschansentournee moest overslaan, omdat één van de skispringers (Klemens Muranka) positief had getest op het coronavirus. Muranka had direct contact gehad met de rest van de ploeg en dus werden ook al zijn landgenoten uitgesloten van deelname. Een tweede test bij Muranka viel maandag echter negatief uit, waarop alle betrokkenen maandagavond nogmaals een coronatest aflegden.

Polen heeft met Dawid Kubacki de winnaar van de Vierschansentournee van vorig jaar in de gelederen. Ook drievoudig olympisch kampioen Kamil Stoch, twee keer winnaar van de Vierschansentournee, is onderdeel van het team.

De resultaten van de kwalificatie van maandag zijn geschrapt. Dinsdagmiddag komen alle 62 springers, onder wie de Polen, in actie in de knock-outronde. De beste dertig gaan in de tweede ronde strijden om de winst.

Tennis: Nederlandse tennissters naar Dubai voor kwalificatie Australian Open

10.22 uur: Vier Nederlandse tennissters gaan komende maand naar Dubai, met als doel om zich daar te plaatsen voor de Australian Open. Net als bij de mannen wordt ook het kwalificatietoernooi voor de vrouwen niet in Melbourne gehouden, maar elders. De tennissers doen dat van 10 tot en met 13 januari in Doha, de tennissters op dezelfde dagen in Dubai.

Lesley Pattinama-Kerkhove, Indy de Vroome, Bibiane Schoofs en Richèl Hogenkamp hebben zich samen met nog 124 tennissters ingeschreven voor de kwalificaties. „We waarderen de hulp van onze vrienden en collega’s uit Dubai voor het huisvesten van de kwalificaties voor de Australian Open”, zegt toernooidirecteur Craig Tiley, die twee weken geleden al aankondigde dat de mannen hun kwalificatie afwerken in Doha. Op 9 januari is de loting voor beide kwalificatietoernooien.

Bij de mannen hopen Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp en Robin Haase zich te plaatsen voor het eerste grandslamtoernooi van het jaar, dat vanwege de coronamaatregelen in Australië met drie weken is opgeschoven. De Australian Open wordt nu gehouden van 8 tot en met 21 februari.

Om zich te plaatsen voor het hoofdtoernooien, moeten de tennissers en tennissters in Doha en Dubai drie partijen winnen. De deelnemers die zich kwalificeren, gaan bij aankomst in Melbourne eerst twee weken in quarantaine. Ze mogen wel enkele uren per dag hun kamer af om te trainen.

Arantxa Rus is op basis van haar plek op de wereldranglijst al zeker van deelname. Kiki Bertens, de nummer 9 van de wereld, doet alleen mee aan de Australian Open als ze op tijd hersteld is van haar achillespeesoperatie. Bertens dacht in eerste instantie dat het grandslamtoernooi zeker te vroeg voor haar zou komen. De Westlandse herstelt echter voorspoedig en het verschuiven van de Australian Open van januari naar februari geeft haar wat meer tijd.

Basketbal: Tweede nederlaag LA Lakers in NBA

07.15 uur: De basketballers van Los Angeles Lakers hebben hun tweede nederlaag van het seizoen moeten incasseren in de NBA. De ploeg rond superster LeBron James moest het met 115-107 afleggen tegen Portland Trail Blazers. De Lakers, kampioen van de NBA, verloren ook al de openingswedstrijd tegen stadgenoot LA Clippers. De club uit LA herstelde zich daarvan met twee overwinningen.

Damian Lillard was met 31 punten de topscorer bij de Trail Blazers, die vorig seizoen in de eerste ronde van de play-offs met 4-1 verloren van de Lakers. Bij de thuisclub uit LA maakte James 29 punten, Dennis Schröder kwam tot 24 punten.

Houston Rockets beleeft een tegenvallende start van het seizoen. De Rockets verloren ondanks 34 punten van James Harden ook van Denver Nuggets (124-111). Nikola Jokic tekende bij de Nuggets voor een zogeheten triple-double: 19 punten, 18 assists en 12 rebounds. Houston Rockets kreeg kort voor kerst te maken met een aantal coronabesmettingen in de selectie, waardoor de wedstrijd tegen Oklahoma City Thunder niet kon doorgaan. De ploeg van Harden verloor zaterdag na een dubbele verlenging van de Trail Blazers (128-126).