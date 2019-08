Blauwe enkel deert Weghorst niet

De 27-jarige aanvaller is voldoende hersteld van een blessure die hij afgelopen maandag opliep in het bekerduel met Hallescher FC.

„Zijn enkel is nog een beetje blauw en gezwollen, maar voor zaterdag moet dat geen probleem zijn”, zei trainer Oliver Glasner over de Nederlander die in het bekerwedstrijd een keer scoorde.

Wolfsburg moet het nog zonder de lang geblesseerden Daniel Ginczek en Ignacio Camacho doen, maar heeft verder een fitte selectie. „Ik kijk ernaar uit dat we met een geweldige thuiswedstrijd tegen een gepromoveerde club gaan beginnen”, zei de nieuwe trainer van Wolfsburg.