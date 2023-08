Evenepoel woest na duisternis in Vuelta: ’Je ziet niks!’

AMSTERDAM - Niet Jumbo-Visma maar de andere Nederlandse WorldTour-formatie DSM-Firmenich is winnaar geworden van de openingstijdrit van de Ronde van Spanje in Barcelona. Een omstreden ploegentijdrit, verreden in de regen en het donker, iets waar veel kritiek op klonk na afloop. Jumbo-Visma kende door de lekke band van kopman Jonas Vingegaard en het bijbehorende tijdverlies een valse start in de ronde waar men voor een derde eindzege in een grote ronde wil gaan in 2023.

Remco Evenepoel en zijn ploeggenoten hebben geen goed woord over voor de organisatie van de Vuelta. Ⓒ Getty Images