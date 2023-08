VIDEO Evenepoel woest na duisternis in Vuelta: ’Je ziet niks!’

Evenepoel pakte meteen 26 seconden op Jonas Vingegaard (die lek reed) en Primoz Roglic. Ook Juan Ayuso, Joao Almeida en Geraint Thomas werden meteen op achterstand gezet. Alleen Enric Mas deed het met Movistar enkele seconden beter. Maar meteen na de finish pakte de wereldkampioen tijdrijden zijn kans om de organisatie een veeg uit de pan te geven.

„Je ziet echt niks (you don’t see shit)”, riep hij in de camera. „Ja, en als je er niks van zegt, dan wordt er niks aan gedaan”, fulmineerde hij, waarna Evenepoel nog kwaad een microfoon wegsloeg.

In de officiële reactie was hij al wat milder. „De regen kun je niet veranderen, maar het tijdstip wel. Het is hier een hele dag licht en dan rijden we in het donker. We gaan al op de limiet als profrenner, we nemen al risico’s om te winnen en deze omstandigheden zijn echt belachelijk om in te racen. Het was heel donker en beangstigend. Iedereen zal wel weer kritiek hebben op mij; maar zo is het nu eenmaal. De organisatie moet aan onze veiligheid denken.”

Ploeggenoot Louis Vervaeke was ook niet te spreken over de omstandigheden in Barcelona. „Wij zijn apen in de dierentuin”, bitste hij. „We konden ’geen shit’ zien en waren echt bang op de fiets. We konden de bochten niet inschatten, er was niet eens straatverlichting. Soms is dit echt een amateursport.”

Bron: Het Nieuwsblad