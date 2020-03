’Geweldige Unnerstall heeft wedstrijd voor PSV gewonnen’

Unnerstall voorkwam in de slotfase met twee fraaie reflexen dat Mo El Hankouri en Ahmed El Messaoudi gelijkmaakten. „We mogen heel blij zijn met hem. Hij heeft geweldig gekeept”, zei Faber bij FOX Sports. „Ons spel in eerste helft was oké, maar in de tweede helft was het heel slecht”, aldus de trainer, die Bruma slecht zag invallen. „Zijn kracht is zijn snelheid en hij kan goede voorzetten geven. Dat moeten we er weer uit zien te krijgen bij hem.”

Bekijk ook: Dumfries doet het weer voor PSV in Groningen

Faber wisselde linksback Ricardo Rodriguez uit voorzorg. „Hij is er volgende week wel weer bij. Maar als hij verder was gegaan, dan was hij misschien wel geblesseerd geraakt.” Het is nog onduidelijk of Mohamed Ihattaren zaterdag met PSV tegen FC Emmen kan spelen. Het talent ontbrak tegen FC Groningen wegens een spierblessure. „Hij moet een of twee weken rust houden”, zei Faber.

Dumfries

Voor matchwinnaar Denzel Dumfries telde alleen het resultaat. „Ik ben vooral blij met de overwinning, dat is het enige wat nu telt”, zei de Eindhovense aanvoerder. „We hebben dertien punten overgehouden aan de laatste vijf duels. Dat is goed. In de eerste helft speelden we een goede wedstrijd, maar in de tweede helft was het dramatisch. We gingen achteruit lopen en speelden ons eigen spel niet meer. Er was geen discipline meer. We maakten het onszelf heel moeilijk.”

Dumfries maakte zijn zevende competitietreffer. Opvallend was dat geen enkele aanvaller van PSV tegen FC Groningen op doel schoot. „Is dat zo?”, vroeg Dumfries zich af. „Dat is niet goed dan. We mogen Lars Unnerstall heel dankbaar zijn. Hij pakt in de slotfase twee fantastische ballen.”

Bekijk hier de uitslagen en stand in de Eredivisie