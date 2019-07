Kruijswijk: ’Dit geeft vertrouwen voor Val Thorens’

Steven Kruijswijk Ⓒ Hollandse Hoogte

TIGNES - Op de 2113 meter hoge Alpenreus Tignes stonden duizenden toeschouwers klappertandend van de kou te wachten op een wervelende finale, waar Steven Kruijswijk grote plannen had om een hoofdrol te spelen. Het had zijn dag moeten worden in het skigebied, waar ditmaal hagel en sneeuw ongewenste gasten waren. Stevie bleef opnieuw rustig nadat de koers voortijdig was afgevlagd, wetend dat hij zijn focus moet houden om vandaag op de enige en dus allesbeslissende klim naar Val Thorens in extremis op het Tour-podium te belanden.