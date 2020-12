Herbeleef Formule 1: pech voor Max Verstappen en George Russell

Russell, de 22-jarige vervanger van de positief geteste Lewis Hamilton, reed een groot deel aan aan de leiding en de Mercedessen leken onbedreigd naar de eerste en tweede plek te rijden. Echter werden na driekwart race in de pitsstraat de banden door elkaar gehaald, waardoor er voor beiden veel tijd verloren ging. Russell en Bottas werden uiteindelijk respectievelijk achtste en negende.

Voor Max Verstappen zat de GP van Sakhir er al in de eerste ronde op. De coureur van Red Bull moest in een bocht uitwijken voor Charles Leclerc en Pérez die met elkaar in botsing waren geraakt en reed zijn eigen bolide stuk. Ook Leclerc kon niet verder. De Mexicaan kon zijn race wél voortzetten en wist steeds meer naar voren te komen.

