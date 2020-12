Live Formule 1: blunder in pit kost George Russell de leiding

Verstappen kende een goede start, maar kwam met zijn Red Bull-bolide toch in de muur terecht. „Ik kon niets doen”, zei de 23-jarige Nederlander over de boordradio. Hij moest uitwijken voor Sergio Perez, die met Charles Leclerc in botsing kwam.

Max Verstappen stuurt zijn bolide over het circuit in Bahrein. Ⓒ Reuters

Het is in Bahrein de voorlaatste Grand Prix van het coronaseizoen in 2020. De wereldtitel is al vergeven aan Lewis Hamilton, die in Bahrein ontbreekt vanwege een positieve coronatest. Valtteri Bottas was bij de Grand Prix van Sakhir vanaf poleposition vertrokken.

Bekijk ook: Ook op verfoeide baan blijft Max Verstappen stoïcijns

Max Verstappen Ⓒ AFP

De Grand Prix van Sakhir is een plaatselijk avondrace en ging Nederlandse tijd om 18.10 uur van start.

Bekijk ook de eerdere uitslagen in de Formule 1 en de startopstelling voor de Grand Prix van Sakhir.