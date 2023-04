Atletico Madrid nadert Real na vijfde zege op rij in La Liga

Atletico staat door de zege op 57 punten. Real Madrid, dat zaterdag met 3-2 verloor van Villarreal, staat tweede met 59 punten. Koploper FC Barcelona staat ruim aan de leiding met 71 punten en komt maandag nog in actie tegen Girona.

Nahuel Molina opende in de 22e minuut de score voor Atletico, waar Memphis Depay nog ontbrak wegens een blessure. Hij schoot in de verre hoek na een snelle omschakeling. Het was zijn eerste doelpunt voor Atletico. Drie minuten later was het 2-0. Mario Hermoso kopte hard binnen uit een corner van Yannick Carrasco.

Rayo Vallecano kwam in de 61e minuut met tien man te staan na een rode kaart voor Florian Lejeune. Toch wist de thuisploeg nog een keer te scoren, via Francisco García.