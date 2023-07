Sportminister Italië door het stof: homo-uitspraken over Jakub Jankto ’niet zo bedoeld’

In een radio-interview zei Abodi maandag dat hij niet houdt van „overdreven uiterlijk vertoon”, waarmee hij leek te doelen op de Tsjechische international. Een dag later zegt de Italiaanse bewindsman dat hij doelde op gedragingen van sommige lhbti’ers in het algemeen en niet zozeer op Jankto.

Abodi reageert tegen de krant La Stampa dat hij niet houdt van „overdreven uiterlijk vertoon” zoals dat van sommigen tijdens pride-evenementen. „Ik bracht twee concepten samen die gescheiden moesten blijven. Ieders identiteit moet worden gerespecteerd, dus ik hoop dat er nog duizend mensen uit de kast komen.” Jankto staat op het punt om in Italië te gaan voetballen voor het naar de Serie A gepromoveerde Cagliari, na eerdere periodes bij Udinese, Ascoli en Sampdoria.

Jankto (27) kwam in februari uit de kast als homoseksueel, toen hij in eigen land speelde voor Sparta Praag. In april laste de voetballer een pauze in. Jankto kreeg veel steun, maar er is ook veel op hem afgekomen na zijn coming-out. Homoseksualiteit is in de voetbalwereld nog altijd een taboe.