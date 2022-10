Trossard kwelgeest voor Liverpool, Arsenal te sterk voor Spurs

Leandro Trossard maakte alle doelpunten voor Brighton. De Belg draaide zich in de 4e minuut in het zestienmetergebied goed vrij en schoot met links in de verre hoek raak. In de 18e minuut was het weer raak, na een korte combinatie door het centrum. Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk lukte het niet het schot te blokken.

Het duurde even voordat Liverpool zicht oprichtte. Na ruim een half uur verkleinde de Braziliaanse aanvaller Roberto Firmino de achterstand. Hij kreeg de bal gelukkig voor z’n voeten, nadat Mohamed Salah de bal niet goed raakte: 1-2.

Firmino was in de beginfase van de tweede helft weer trefzeker. Na een goede kapactie in het strafschopgebied passeerde de spits keeper Robert Sanchez met zijn linkerbeen. Liverpool kwam in de 63e minuut op voorsprong toen verdediger Adam Webster de bal uit een hoekschop in zijn eigen doel werkte (3-2). Het leek voldoende voor de zege, maar Trossard kon in de 83e minuut bij de tweede paal opnieuw scoren: 3-3.

Naast Van Dijk speelde ook verdediger Joël Veltman (Brighton) het gehele duel mee.

Tottenham Hotspur-doelman Hugo Lloris is kansloos op een schot van Thomas Partey (niet op foto). Ⓒ AFP

Arsenal wint stadsderby van Spurs

Arsenal heeft zaterdag in de strijd om de koppositie in de Engelse Premier League stadgenoot Tottenham Hotspur met 3-1 verslagen. Voor de thuisploeg was het de zevende overwinning in acht duels, waarmee het verschil met Tottenham groeide naar 4 punten. Manchester City kan zondag de marge met de koploper weer terugbrengen tot een punt als het in eigen stadion wint van stadgenoot Manchester United.

De Ghanees Thomas Partey zette Arsenal na 20 minuten met een afstandsschot op voorsprong. Lang hield die niet stand want na een onnodige overtreding van de Braziliaanse verdediger Gabriel op zijn landgenoot Richarlison mocht Harry Kane Tottenham vanaf de strafschopstip weer op gelijke hoogte brengen.

Kort na rust kwam Arsenal opnieuw op voorsprong. Doelman Hugo Lloris mocht het zich zelf aanrekenen. Hij liet een inzet van Bukayo Saka los waarna Gabriel Jesus van dichtbij raak schoot. Na ruim een uur verloor Tottenham Emerson Royal die na een zware overtreding op Gabriel Martinelli met rood naar de kant mocht. Vijf minuten later volgde de 3-1, een afstandsschot van de Zwitser Granit Xhaka: 3-1.

