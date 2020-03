Werktijdverkorting biedt nu geen soelaas aan voetbalclubs

In het nieuwe steunpakket, dat het kabinet heeft gelanceerd, is aan de regeling een nieuwe voorwaarde toegevoegd, waardoor de meeste bvo’s – in ieder geval op korte termijn – er niet voor in aanmerking komen.

,,In de nieuwe regeling dient er sprake te zijn van een omzetverlies van twintig procent en dat is voor de bvo’s op dit moment niet hard te maken”, aldus directeur Serge Rossmeisl van werkgeversorganisatie FBO.

