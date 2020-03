Sport Kort: Giri heeft eerste overwinning binnen

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Schaken: Giri heeft eerste overwinning binnen

22.50 uur: Anish Giri heeft op het Kandidatentoernooi in Jekaterinenburg in de zesde ronde zijn eerste overwinning behaald. De Nederlandse grootmeester werd in zijn partij tegen Kirill Alekseyenko na ruim zeven uur spel beloond voor zijn doorzettingsvermogen. De Rus miste een eenvoudige remise en verloor een tweede pion, waarna Giri met zwart zijn eerste volle punt mocht bijschrijven.

De afgelopen dagen had Giri vier keer op rij remise gespeeld. In zijn eerste partij verloor hij van Ian Nepomniachichi. De Rus verstevigde maandag zijn koppositie met een zege op de Chinees Ding Liren. Met 4,5 punten heeft hij een voorsprong van 1 punt op de nummer 2, Maxime Vachier-Lagrave uit Frankrijk. Giri heeft nu drie punten en staat daarmee gedeeld derde.

Turnen: Bletterman stopt en wordt matroos

17.46 uur: Turner Michel Bletterman (28) heeft besloten om te stoppen met turnen. Hij vindt het tijd voor iets anders. De Fries begint met een opleiding tot matroos op de binnenvaart.

Na de teleurstellende wereldkampioenschappen vorig jaar in Stuttgart sloeg bij Bletterman de twijfel toe. „Tijdens de WK slaagden we er niet in om een olympisch teamticket te behalen. Kort daarna dacht ik: ’Wat moet ik nu’? Wil ik nog door, of is het goed zo? In eerste instantie ging ik door, maar ik merkte dat ik niet meer extreem gemotiveerd was.”

Bletterman besloot daarom een andere weg in te slaan. „Tijdens mijn loopbaan heb ik heel veel mee mogen maken, van diverse EK’s en WK’s tot aan het olympisch testevent in 2016. Het enige dat miste, waren de Spelen. Dat was mijn enige droom nog. Maar ik zag het niet zitten om nog weer vier jaar door te gaan, in de hoop om dan de Spelen wel te halen.”

Bletterman was jarenlang een vaste kracht in de Nederlandse selectie. In 2010 maakte hij bij de WK in Rotterdam zijn seniorendebuut en sindsdien kwam hij in actie bij de WK’s in 2011, 2014 en 2019. In 2015 en 2018 was hij reserve bij de wereldtitelstrijd.

BMX: WK gaat niet door wegens coronavirus

15.34 uur: De internationale wielerfederatie UCI heeft ook de wereldkampioenschappen in de discipline BMX uitgesteld. De wedstrijden zouden worden gehouden van 26 tot en met 31 mei in de Amerikaanse stad Houston. „Gezien de uitbraak van het virus in de Verenigde Staten hebben we tot onze spijt gezamenlijk deze beslissing moeten nemen”, aldus de UCI.

De WK was voor de deelnemende coureurs ook nog belangrijk met het oog op olympische kwalificatie. De UCI werkt aan voorstellen dit op te lossen, hoewel het inmiddels zeer twijfelachtig is of de Olympische Spelen in Tokio de komende zomer op het geplande tijdstip doorgaan.

Het is de bedoeling dat het WK BMX nog wel in een later stadium wordt verreden.