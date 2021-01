Lange historie fatale vliegcrashes in voetbalwereld

Drie voetballers van Chapecoense overleefden de crash: doelman Jakson Follmann (links), Neto en Alan Ruschel. Ⓒ AFP

Vier jaar nadat bijna de hele selectie van Chapecoense overleed bij een vliegtuigcrash, is het Braziliaanse voetbal opnieuw in rouw. De voorzitter en vier spelers van vierdeklasser Palmas Futebol e Regatas kwamen om bij een ongeluk. Het vliegtuig zou hen naar een bekerwedstrijd in Goiânia brengen, maar tijdens het opstijgen liep het mis.