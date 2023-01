Leerdam neemt direct afstand van concurrentie op EK Sprint

Kok werd met 1.15,68 tweede. Ze had echter maar 0,12 seconde voorsprong na de eerste 500 meter op Leerdam. Op de tweede 500 meter zaterdag moet Kok 0,59 seconde goedmaken op Leerdam.

Marrit Fledderus zette in de slotrit met 1.17,41 de zesde tijd neer. Daarmee raakte ze in het klassement verder achterop bij Vanessa Herzog, die derde werd in 1.16,80.