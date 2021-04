Sean Klaiber heeft weinig geluk met bekerfinales

In maart vorig jaar was Sean Klaiber zeer emotioneel, omdat hij was geschorst voor de bekerfinale van zijn toenmalige club FC Utrecht tegen Feyenoord. Ⓒ FOTO ANP/HH

AMSTERDAM - De bekerfinale is terug. Door de coronamaatregelen anders dan ooit tevoren en hopelijk anders dan deze ooit nog zal zijn. Ajax en Vitesse strijden zondag in De Kuip om de prijs die vorig seizoen niet vergeven kon worden: de TOTO KNVB-beker. Het aftellen is begonnen. Vandaag: Ajacied Sean Klaiber, die mogelijk voor de derde keer in zijn carrière de bekerfinale mist.